У КМВА не підтвердили дані Кличка про виїзд із Києва 600 тисяч людей

Інформація про виїзд із Києва 600 тисяч людей після обстрілу 9 січня не підтверджується жодним із підрозділів Київської міської військової адміністрації, заявила 21 січня в ефірі телемарафону речниця КМВА Катерина Поп.

«Така інформація не підтверджена жодним підрозділом Київської міської військової адміністрації, і, якби виїхала така кількість абонентів, яким надають послуги електропостачання, то, напевно, ситуація по світлу не була б такою критичною. Тому ми бачимо фактаж. Якщо про такі цифри заявляють – ми не бачимо результату від того. Ну, хіба вони не вимкнули світло», – сказала Поп.

Міський голова Києва Віталій Кличко раніше в інтерв’ю The Times заявив, що у січні столицю України, де проживають понад три мільйони людей, залишили 600 тисяч жителів.

У пресслужбі Кличка пояснили «Українській правді», що такого висновку влада Києва дійшла на підставі білінгових даних – зараз на 600 тисяч менше телефонів «ночують» у місті.

«Звідси цифра, яку озвучив мер… Хтось скористався порадами і кому було куди, поїхали – за місто, до друзів. Плюс канікули зараз продовжили. Також студенти на онлайн-навчанні, і частина з них роз’їхалася, хто не кияни», – цитує видання повідомлення мерії.

Кличко у коментарі The Times заявив, що президент Росії Володимир Путін веде Київ до «гуманітарної катастрофи». 20 січня у столиці України, за даними мера, без тепла залишалося 4000 багатоповерхових будинків. «Ситуація складна, тому що більшість цих будинків підключається вже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня. Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути до будинків киян тепло, воду й електрику», – заявив мер Києва.

Кличко порадив жителям «залишати місто, якщо це можливо», поки аварійні служби намагаються відновити електропостачання у Києві.

КМВА – це військовий орган, що перебирає частину функцій Київської міської державної адміністрації в умовах війни. Відомства неодноразово публічно обмінювалися звинуваченнями через розподіл повноважень, відповідальність за ухвалення рішень і вплив на ключові сфери управління містом.

Після заміни голови КМВА на Тимура Ткаченка між ним і мером міста, головою КМДА Віталієм Кличком почалося політичне протистояння. Політики почергово звинувачують один одного в незадовільній роботі і блокуванні ухвалення або реалізації рішень.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація, за словами президента України, – в Києві й на Київщині, Харкові й області, на Сумщині, в Чернігові й області, на Дніпропетровщині.