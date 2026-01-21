У Києві відновили електропостачання всіх об’єктів критичної інфраструктури – ДТЕК

У Києві відновили електропостачання усіх об’єктів критичної інфраструктури міста після російської атаки 20 січня, повідомила компанія ДТЕК.

«На жаль, ситуація з електрозабезпеченням міста залишається складною. Тривають екстрені відключення. Графіки і розподіл на групи не діє. Через руйнування ворогом об'єктів столичної генерації найбільш складною залишається ситуація в частинах Дніпровського й Деснянського районів. Ще близько 44 тисячі осель залишається без світла», – заявили в компанії.

За повідомленням, ремонтні роботи тривають.

Тим часом, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у січні столицю України, де проживають понад три мільйони людей, залишили 600 тисяч жителів. Про це він сказав британській газеті The Times.

У пресслужбі Кличка пояснили «Українській правді», що такого висновку влада Києва дійшла на підставі білінгових даних – зараз на 600 тисяч менше телефонів «ночують» у місті.

«Звідси цифра, яку озвучив мер… Хтось скористався порадами і кому було куди, поїхали – за місто, до друзів. Плюс канікули зараз продовжили. Також студенти на онлайн-навчанні, і частина з них роз’їхалася, хто не кияни», – цитує видання повідомлення мерії.

Кличко у коментарі The Times заявив, що президент Росії Володимир Путін веде Київ до «гуманітарної катастрофи». 20 січня у столиці України, за даними мера, без тепла залишалося 4000 багатоповерхових будинків. «Ситуація складна, тому що більшість цих будинків підключається вже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня. Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути до будинків киян тепло, воду й електрику», – заявив мер Києва.

Кличко порадив жителям «залишати місто, якщо це можливо», поки аварійні служби намагаються відновити електропостачання у Києві.

За даними Міненерго України, через російські атаки в ніч на 21 січня знеструмлено споживачів в Одеській, Дніпропетровській, Харківській і Запорізькій областях. У Києві й Київській області, як повідомляється, ситуація залишається складною через додаткове навантаження, викликане морозами.

Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов раніше на брифінгу повідомив, що 20 січня без світла залишилося 1,1 мільйона абонентів, тобто близько 90% населення Харкова й Харківської області. На ранок 21 січня світла не було у 460 тисяч абонентів. Він заявив, що влада готується «до найгіршого сценарію».