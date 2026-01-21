Член правління «Укренерго» загинув під час відновлювальних робіт на атакованому РФ об’єкті – компанія

Член правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» Олексій Брехт трагічно загинув під час відновлювальних робіт на одному з об’єктів, які нещодавно зазнали російських ударів, повідомила компанія.

«Величезної втрати зазнала вся українська енергетика. Сьогодні трагічно загинув член правління нашої компанії і колишній її очільник – Олексій Брехт. Смерть наздогнала його там, де він вважав за необхідне бути, щоб якнайшвидше повернути людям світло. Другий день поспіль Олексій Олександрович особисто керував відновлювальними роботами на одному з нещодавно атакованих ворогом енергооб’єктів», – йдеться в повідомленні.

Олексієві Брехту було 47 років. Як повідомили в компанії, понад 24 із них він працював в «Укренерго». В останні роки Олексій Брехт відповідав за експлуатацію, відновлення, захист і розвиток мережі системи передачі. А у 2024-2025 роках виконував обов’язки голови правління компанії.

Російські війська вночі завдали чергового масованого удару по Україні вночі проти 20 січня. У Києві без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

Президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, що в Києві на вечір 20 січня без електропостачання залишаються понад мільйон споживачів, світла немає у понад 4 тисячах багатоповерхівок.

На Вінниччині через нічну російську атаку було влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Також про пошкодження енергообʼєкта повідомляла місцева влада Одещини. На Полтавщині заявили про удар по промисловому об’єкту.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

