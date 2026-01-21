Доступність посилання

Член правління «Укренерго» загинув під час відновлювальних робіт на атакованому РФ об’єкті – компанія

Київ під час відключення світла внаслідок російських атак, Голосіївський район, 20 січня 2026 року
Київ під час відключення світла внаслідок російських атак, Голосіївський район, 20 січня 2026 року

Член правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» Олексій Брехт трагічно загинув під час відновлювальних робіт на одному з об’єктів, які нещодавно зазнали російських ударів, повідомила компанія.

«Величезної втрати зазнала вся українська енергетика. Сьогодні трагічно загинув член правління нашої компанії і колишній її очільник – Олексій Брехт. Смерть наздогнала його там, де він вважав за необхідне бути, щоб якнайшвидше повернути людям світло. Другий день поспіль Олексій Олександрович особисто керував відновлювальними роботами на одному з нещодавно атакованих ворогом енергооб’єктів», – йдеться в повідомленні.

Олексієві Брехту було 47 років. Як повідомили в компанії, понад 24 із них він працював в «Укренерго». В останні роки Олексій Брехт відповідав за експлуатацію, відновлення, захист і розвиток мережі системи передачі. А у 2024-2025 роках виконував обов’язки голови правління компанії.

Російські війська вночі завдали чергового масованого удару по Україні вночі проти 20 січня. У Києві без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

Президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, що в Києві на вечір 20 січня без електропостачання залишаються понад мільйон споживачів, світла немає у понад 4 тисячах багатоповерхівок.

На Вінниччині через нічну російську атаку було влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Також про пошкодження енергообʼєкта повідомляла місцева влада Одещини. На Полтавщині заявили про удар по промисловому об’єкту.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

