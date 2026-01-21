Єврокомісія виділяє 145 млн євро на гуманітарну допомогу Україні в 2026 році

Європейська комісія початково передбачає 1,9 мільярда євро в своєму бюджеті на гуманітарну допомогу на 2026 рік, повідомляє її пресслужба 21 січня.

Поміж іншого, бюджет включає 145 мільйонів на гуманітарну допомогу Україні «в час, коли вторгнення Росії триває четвертий рік». Також 8 мільйонів закладені на гуманітарні проєкти для Молдови.

За даними органу виконавчої влади Євросоюзу, 239 мільйонів людей по всьому світу потребують допомоги, тоді як найбільші донори скорочують фінансування.

Також Єврокомісія виділяє:

557 мільйонів євро для регіонів Західної та Центральної Африки – йдеться про Сахель, басейн озера Чад, північно-західну Нігерію, південь континенту, регіон Великих озер та Великий Африканський Ріг

448 мільйонів для Близького сходу – зокрема, Смуги Гази, «після крихкого припинення вогню, укладеного минулого року», а також Іраку, Ємену, Сирії та Лівану

126 мільйонів на гуманітарні потреби Афганістану, Пакистану та Ірану

95 мільйонів для Центральної та Південної Америки та Карибського басейну, де триває «складна гуманітарна криза через збройні конфлікти, поширене насильство, політичну нестабільність, гостру нерівність та виклики довкіллю»

73 мільйони на підтримку південно-східної Азії та Тихоокеанського регіону, зокрема, через кризу в М’янмі та її вплив на Бангладеш

14,6 мільйона виділені для північної Африки – регіону, який «залишається вразливим для складних політичних, економічних та соціальних викликів»

Єврокомісія додає, що ще 415 мільйонів євро залишаються в резерві на випадок неочікуваних надзвичайних ситуацій по всьому світу та для підтримки ланцюгів постачання.

«Гуманітарна допомога ЄС забезпечує життєво важливу допомогу там, де це найбільш важливо: екстрене забезпечення продовольством та житлом, критичну медичну допомога, захист найбільш вразливих верств населення та підтримку освіти дітей у кризових зонах», – уточнюють у пресслужбі.

Лідери ЄС вночі 19 грудня схвалили рішення про надання Україні 90 мільярдів євро на наступні два роки. Йдеться про кредит, підкріплений бюджетом ЄС, а не про репараційну позику, яку активно обговорювали останні тижні. Цей кредит пропонується розділити на дві частини: 30 мільярдів – на бюджетну підтримку, 60 мільярдів – на військову.



