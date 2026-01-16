ЗМІ: Україні можуть запропонувати пришвидшений і обмежений вступ до Євросоюзу

Європейська комісія готує для України план вступу до Європейського союзу за спрощеною процедурою – про це повідомляють агентство Reuters, британське видання Financial Times та американське Politico.

Йдеться про перегляд вимог для вступу нових країн до Європейського союзу та створення двоступеневої системи входження. При цьому в разі спрощеної процедури Київ втратить деякі права, які мають повноцінні члени блоку.

Наприклад, Україна не зможе розраховувати на всеосяжне фінансування з бюджету Євросоюзу та отримає лише обмежений доступ до європейського ринку, також у деяких ситуаціях не матиме права голосу.

Конкретні пропозиції щодо реформ будуть висунуті «в лютому чи березні», протягом цього часу план буде детально опрацьовуватися, сказала Politico комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос.





15 січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що вступ до ЄС є ключовою гарантією безпеки для України. Reuters нагадує, що вів був попередньо включений в мирний план із 20 пунктів, який обговорювався між Сполученими Штатами, Україною та Європейським союзом.

Неназвані представники Єврокомісії повідомили Financial Times, що членство України в блоці може сприяти згоді Володимира Зеленського на територіальні поступки на користь Росії. За їхніми словами, Зеленський може подати українському народу вступ до ЄС як досягнення.

«Євросоюз не має іншого вибору, окрім як прискорити вступ України до ЄС, проте це відкриє скриньку Пандори, повну політичних і стратегічних ризиків, яких ніхто в Брюсселі до кінця не розуміє», – цитує FT директора європейського відділення аналітичного центру Eurasia Group Муджтабу Рахмана.

Для вступу до блоку також необхідно схвалення національних парламентів 27 держав-членів ЄС. Представники деяких з них вважають, що така ініціатива може підірвати майбутню стабільність блоку, знецінити членство в ньому і викликати невдоволення з боку інших держав-кандидатів.

Також неясно, чи буде застосовна така ж схема для інших кандидатів – Боснії і Герцеговини й Туреччини, які останніми роками дуже слабко просунулися на шляху до виконання всіх вимог на вступ до ЄС.

Раніше про те, що пришвидшений вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року може бути частиною мирного плану, обговорюваного між Києвом, Брюсселем і Вашингтоном, написало видання Financial Times.

Київ наразі ще офіційно не подолав жодного з етапів вступу ЄС, а пришвидшений графік скасує чинний підхід блоку до прийняття нових членів і змусить Брюссель переглянути весь процес, відзначили джерела FT. Вони посилалися на чинну систему поетапного доступу до фондів ЄС, права голосу та переваг, таких як спільна сільськогосподарська політика.



