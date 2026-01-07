Президенти України й Молдови обговорили скоординовану євроінтеграцію та співпрацю з Румунією

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із молдовською колегою Маєю Санду в Нікосії – про це сторони повідомили 7 січня.

За словами Зеленського, спільний шлях України і Молдови до членства у Європейському Союзі має бути скоординованим.

«Ми тісно взаємодіємо в цьому питанні, і сьогодні з Президенткою Маєю Санду обговорили це питання, передусім одночасне відкриття перших переговорних кластерів», – заявив він.

Голова держави додав, що розмова, зокрема, стосувалася двосторонньої співпраці у сферах торгівлі, енергетики та безпеки. Також «говорили про посилення тристоронньої співпраці між Україною, Молдовою та Румунією», додав він. Зеленський подякував Молдові за послідовну підтримку України під час повномасштабного вторгнення Росії.

Санду повідомила про «хорошу зустріч» із Зеленським. Вона розповіла, що сторони обговорили «регіональну безпеку, міжнародні зусилля з відновлення сталого миру в Європі, євроінтеграцію та наш двосторонній порядок денний».

«Молдова підтримує Україну і ми продовжимо тісну співпрацю», – додала президентка.

16 грудня в Гаазі президент України Володимир Зеленський під час розмови з молдовською колегою Маєю Санду повторив спільну позицію: «Подальший прогрес України та Республіки Молдова має бути одночасним та тісно скоординованим».

У листопаді єврокомісарка з політики розширенна Марта Кос повідомила, що Єврокомісія хоче відкривати переговорні кластери про вступ в ЄС з Україною та Молдовою попри угорське вето. За її словами, технічну роботу над кластерами можливо виконувати ще до ухвалення політичного рішення за участю всіх країн-членів ЄС, якщо з цим погодиться Рада ЄС.



