Молдова очікує від саміту ЄС сигналу про перспективи розширення блоку

Розширення Євросоюзу є «геостратегічною інвестицією в мир, безпеку, стабільність і процвітання», йдеться в проєкті заключної декларації саміту ЄС, з проєктом якої ознайомилося Радіо Свобода. Це позитивний сигнал, але не рішення про початок переговорів про вступ, якого очікують у Кишиневі, пише молдовська служба Радіо Свобода.

«Як майбутні держави-члени, так і ЄС повинні бути готові на момент вступу», – вказано в проєкті документа.

Рішення про початок переговорів про вступ з Україною та Молдовою, якого довго чекали в Кишиневі, має бути ухвалене одноголосно країнами ЄС.

Однак Угорщина продовжує виступати проти вступу України, яку вона звинувачує в неповазі до прав угорської меншини, а також у тому, що вона є небезпечною та корумпованою країною, не готовою до вступу до блоку. Молдова опосередковано страждає, оскільки її вступ продовжує бути синхронізованим із вступом України.

Початок переговорів про вступ, який Україна та Молдова прагнули отримати до Нового року, ще не «запланований», і неофіційна, але загальна думка в Брюсселі полягає в тому, що процес може розпочатися після можливої зміни керівництва в Будапешті після угорських виборів у квітні, пише молдовська служба Радіо Свобода.

16 грудня в Гаазі президент України Володимир Зеленський під час розмови з молдовською колегою Маєю Санду повторив спільну позицію: «Подальший прогрес України та Республіки Молдова має бути одночасним та тісно скоординованим».

Уряд у Кишиневі запропонував спосіб корисного використання часу очікування. 15 грудня, лише за три дні до саміту ЄС, віцепрем’єр-міністерка з питань європейської інтеграції Крістіна Герасимова оголосила, що Кишинів розпочинає «технічні переговори» з Європейською комісією та данським головуванням у ЄС щодо перших трьох груп (або «кластерів») розділів про вступ: «Фундаментальні цінності», «Внутрішній ринок» і «Зовнішні відносини». Це половина з шести кластерів.