Кос пояснила, чому важлива боротьба з корупцією в Україні

Україні доведеться в процесі відбудови залучати інвестиції приватних компаній, яким своєю чергою потрібне буде розуміння, що вони вкладаються у безпечне середовище. Про це, прибуваючи на засідання глав МЗС ЄС, 15 грудня заявила єврокомісарка з розширення Марта Кос, передає кореспондентка Радіо Свобода.



«Відбудова не буде можливою без приватних коштів і компаній. Щоб отримати достатній інтерес з їхнього боку до інвестування в Україну та участі у відбудові, нам безумовно потрібне безпечне середовище, певна правова визначеність, а це може статися лише тоді, коли компанії повірять, що в Україні безпечно інвестувати. І антикорупційні заходи виконують саме таку функцію», – наголосила Кос.



Коментуючи вступ України ЄС до 1 січня 2027 року, що, за повідомленнями ЗМІ, фігурує в проєкті мирної угоди, профільна посадовиця наголосила на важливості продовження реформ Україною, зауваживши водночас, що «дуже рада, що процес вступу або членства відіграватиме або відіграє певну роль у мирних переговорах, але ми маємо побачити, що вийде в кінці».

«Справа не лише в процесі вступу, а й у тому, як Україна може стати більш процвітаючою, більш демократичною та безпечнішою. І процес вступу дозволяє зробити все це можливим… Україна проводить реформи, коли на країну падають бомби… Дуже тішуся, що можу допомогти або що Єврокомісія може наслідувати та мотивувати ці країни робити ще більше», – наголосила Кос.



Єврокомісарка з розширення назвала членство України в ЄС політичним якорем гарантій безпеки для неї.



«Тішуся, що процес розширення відіграє велику роль, як це було впродовж останніх сорока років. Щоразу, коли відбувалися важливі події в історії, ми могли отримати гарну відповідь через процес вступу, і я переконана, що це станеться і цього разу», – резюмувала Кос.

Про те, що пришвидшений вступ України до ЄС може бути частиною мирного плану, обговорюваного між Києвом, Брюсселем і Вашингтоном, написало видання Financial Times.

Вступ до ЄС до 1 січня 2027 року фігурує в останньому проєкті мирної пропозиції для України, який обговорюється офіційними особами США та України за підтримки Брюсселя, повідомили FT особи, ознайомлені зі змістом документа.

Київ наразі ще офіційно не подолав жодного з етапів вступу ЄС, а пришвидшений графік скасує чинний підхід блоку до прийняття нових членів і змусить Брюссель переглянути весь процес, відзначили ці джерела. Вони посилалися на чинну систему поетапного доступу до фондів ЄС, права голосу та переваг, таких як спільна сільськогосподарська політика.



