В НАТО розповіли про свої «запобіжники» щодо корупції в Україні

Країни-члени Північноатлантичного альянсу не зменшували обсягів допомоги Україні на тлі корупційного скандалу, в якому фігурують вищі посадовці країни, однак визнають, що ці події «не допомогли» охопленій війною державі у взаємодії з її партнерами. Про це Радіо Свобода на умовах анонімності розповіли кілька дипломатів НАТО, знайомих із ситуацією.

Дипломат однієї з держави альянсу розповів, що його країна не зменшувала обсяг допомоги Києву через корупційні скандали.

«Щоразу, коли ми надаємо підтримку Україні, у нас є дуже суворий механізм контролю… Коли ми робимо замовлення, замовляємо в українського оборонпрому, що ми робимо дедалі частіше, бо хочемо зміцнити оборонно-промислову базу України, ми розміщуємо замовлення самостійно, оплачуємо їх, а потім жертвуємо товар Україні. Тож це вже є запобіжним заходом: набагато складніше мати корупцію навколо цієї транзакції», – розповів дипломат однієї з держав альянсу.





Інший співрозмовник Радіо Свобода звернув увагу на позитивний бік ситуації: в Україні борються з корупцією. Втім, відзначив він, в його країні окремі політсили посилили заклики до аудиту наданої Україні допомоги.

Ще один дипломат альянсу зазначив, що факт боротьби з корупцією у, ймовірно, вищих ешелонах української влади є сам по собі обнадійливим, і що про конкретні випадки зменшення західної допомоги у зв’язку зі скандалом йому невідомо.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували імена семи підозрюваних. За даними від джерел у правоохоронних органах, серед них є бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), один з «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів» Олександр Цукерман («Шугармен») та інші.

Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч, який, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України вночі 10 листопада, справу не коментував. Їх оголосили в розшук.РНБО наклала на них обох санкції.







