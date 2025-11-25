Буданов очолив переговори? Хто допомагав групі Міндіча збирати досьє на детективів НАБУ?

«Свідчення тиску на НАБУ та перешкоджання розслідуванню»

У так званому «бек-офісі» бізнесмена, співзасновника студії «Квартал-95» Тимура Міндіча виявили 527 довідок із закритими персональними даними про детективів Національного антикорупційного бюро, журналістів, політиків, чиновників та силовиків.

Про це 25 листопада на засіданні комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики заявив детектив НАБУ Олександр Абакумов.

Абакумов розповів, що довідки містили дані про адреси проживання, паспортні дані та іншу закриту інформацію й могли формуватися із залученням правоохоронних органів. Серед довідок були матеріали, що стосувалися детективів, які розслідували ймовірні зловживання в галузі енергетики та серед правоохоронців.

Ця діяльність по збору інформації і складання списків збігається з тактикою Портнова і ФСБ

Абакумов назвав прізвища Віталія Тібекіна, Євгена Токаря, а також Руслана Магамедрасулова, якого разом із батьком тримають під вартою за підозрою у «пособництві державі-агресору». Сам детектив неодноразово відкидав звинувачення і заявляв, що його переслідують за викриття корупції.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов додав, що серед інших довідок були дані про 16 депутатів Верховної Ради, серед яких голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна, 18 міністрів і їхніх заступників, 10 журналістів, колишніх керівників «Укренерго» і «Нафтогазу».

Радіна, яка є членом владної фракції «Слуга народу», назвала оприлюднені дані про збирання персональних даних «черговим свідченням того, що обшуки та затримання конкретних детективів є елементом тиску на НАБУ та перешкоджання розслідуванню дій цієї злочинної організації».

Радіна про «профайли» Міндіча: хто зливав дані про детективів НАБУ, депутатів і журналістів

В ефірі програми Свобода Live Радіна розповіла деталі про понад пів тисячі профайлів на детективів НАБУ, посадовців, депутатів та журналістів, які НАБУ знайшли в «бек-офісі» Міндіча.

Була налагоджена фактично схема, ймовірно, злочинної співпраці з правоохоронними органами

Народна депутатка звернула увагу, що профайли на окремих детективів з’являлися буквально за кілька днів до їх затримання 21 липня. Зокрема, одне з досьє, за її словами, датоване 17 липня – тобто за чотири дні до побиття та затримання детективів.

За словами депутатки, схожа схема спрацьовувала щоразу, коли детектив НАБУ надсилав запит до державних органів:

«Щойно, наприклад, певний детектив надсилає запит в «Енергоатом» в рамках якогось розслідування, майже одразу після того, як цей запит потрапляє в «Енергоатом» у фігурантів з’являється досьє на того детектива, який такий запит надсилав. І це не поодинокий приклад. Це відбувається постійно»

Вона також додала, що наприкінці літа – на початку осені у фігурантів з’являються профайли на співробітників судово-експертних установ. На її думку, це свідчить про системне інформування злочинного угруповання про перебіг розслідувань.

Радіна підкреслила, що дані в цих профайлах містять гриф «для службового використання» і походять із закритих реєстрів, доступ до яких мають лише правоохоронці.

«Виглядає, що була налагоджена фактично схема, ймовірно, злочинної співпраці з правоохоронними органами», – зазначає Радіна.

Депутатка Верховної Ради з опозиційної фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко прокоментувала це так:

«Примітно, (що) ця діяльність по збору інформації і складання списків збігається з тактикою Портнова (колишній заступник голови адміністрації президента Віктора Януковича), який складав розстрільні списки майданівців і «порохоботів», а також тактику ФСБ, росіяни перед вторгненням також склали списки на концентраційні табори і знищення».

Хто ж допомагав групі Міндіча збирати цю інформацію? З якою метою це робили? Чи знали про це Єрмак і Зеленський?

Буданов очолив делегацію на переговорах в Абу-Дабі?

В Об’єднаних Арабських Еміратах, в Абу-Дабі проходять переговори представників США та Росії одо досягнення миру в Україні.

Там також перебуває делегація України на чолі з начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим, пише американське видання Axios із посиланням на джерела.

Українці «ведуть переговори з американською та російською делегаціями», пише Axios, не уточнюючи, чи відбуваються зустрічі в тристоронньому форматі, чи США ведуть переговори з кожною стороною окремо.

Axios також зазначає, що спочатку в Абу-Дабі планувалося проведення переговорів між російською та українською розвідками «за іншою темою», проте несподіваний приїзд туди спецпосланця президента США Дена Дрісколла змінив ситуацію.

У пресслужбі Дріскола повідомили, що переговори американців і росіян «йдуть добре» і США «залишаються оптимістичними».

«Міністр Дрісколл і його команда проводять переговори з російською делегацією з метою досягнення тривалого миру в Україні. Переговори проходять успішно, і ми залишаємося оптимістичними. Дрісколл тісно співпрацює з Білим домом і міжвідомчою групою США в міру просування цих переговорів», – сказав підполковник Джефф Толберт.

Як так могло статися? І дуже цікаво, що насправді обговорюють в Абу-Дабі.

В ефірі програми Олександр Бевз, радник Голови Офісу президента Андрія Єрмака, розповів про позицію України щодо гарантій безпеки на переговорах «по типу статті п’ять»

Україна наполягає на отриманні юридично зобов’язуючих гарантій безпеки, які працюватимуть за принципом, подібним до статті 5 НАТО

За його словами, Україна наполягає на отриманні юридично зобов’язуючих гарантій безпеки, які працюватимуть за принципом, подібним до статті 5 НАТО. За його поясненням, позиція України й досі полягає у тому, що членство в НАТО – «найкраща, найоптимальніша гарантія». Проте реальність полягає у тому, що серед країн-членів НАТО є такі, які не підтримують вступ України в Альянс. І поки стосовно цього у НАТО немає консенсусу, Україна обговорює альтернативу. Йдеться про механізм, який має автоматично, без місяців очікування запускатися в разі нової атаки на Україну.

«Для того, щоб гарантії безпеки були ефективними, Україні має бути запропоновано не декларативно, а на рівні юридично зобов’язуючого ратифікованого документу або ряду документів, щось, що буде відтворювати підхід до гарантій безпеки, що умовно можна назвати «по типу статті п’ять», – сказав Бевз.

Гарантії безпеки – це один із пунктів мирного плану, який мають обговорити президенти США та України особисто, каже Бевз. Крім того, темою для обговорень між Трампом та Зеленським також мають бути територіальні питання та відновлення України. Він зазначив, що українська переговорна група навіть не мла повноважень обговорювати територіальні питання, а тільки окреслила червоні лінії:

«Ми озвучили, що жодні визнання Україна не прийме, жодних змін до Конституції Україна вносити не буде. І це ті червоні лінії, які окреслив український народ».