У заяві України та ЄС за підсумками зустрічі у Львові згадується про потребу посилення незалежності НАБУ і САП

У заяві України та ЄС згадується, що Київ протягом наступного року, серед іншого, має посилити незалежності НАБУ і САП. Про це йдеться у спільній заяві єврокомісарки з розширення Марти Кос та віцепрем’єр-міністра України Тараса Качки за підсумками неформального засідання міністрів у справах Європи у Львові.



Єврокомісія залишається рішуче налаштованою підтримувати Україну у досягненні справедливого та міцного миру. У заяві також нагадують, що «розширення ЄС – це геостратегічна інвестиція в сильну, стабільну та об’єднану Європу, що ґрунтується на спільних цінностях, і що Україна може стати надбанням для розширеного та більш стійкого ЄС».

«Ми вітаємо завершення процесу двостороннього скринінгу всіх переговорних розділів у безпрецедентно короткі терміни та оцінку Комісії, що всі 6 Кластерів (тематичних блоків) готові до відкриття. Ми з нетерпінням чекаємо на відкриття Кластерів, починаючи з Кластера «Основи процесу вступу до ЄС» без затримки, а потім інших Кластерів. Рада ЄС проводить роботу з метою підготовки наступних кроків», – йдеться у заяві.

Україна, своєю чергою, підтверджує свою відданість виконанню рекомендацій звіту про розширення за 2025 рік, зокрема в кластері основ, а також дорожніх карт щодо верховенства права, реформи держуправління та функціонування демократичних інституцій разом із планом дій щодо національних меншин.



У заяві, серед іншого, зазначається, що реалізація антикорупційної політики та політики верховенства права має здійснюватися в рамках процесу вступу до ЄС, зокрема шляхом імплементації дорожньої карти щодо верховенства права.

Україна вживає заходів для подальшої пріоритезації впровадження найбільш актуальних та ефективних кроків протягом наступного року, зокрема таких: посилення незалежності НАБУ і САП шляхом «чіткого розмежування слідчих повноважень між органами досудового розслідування та встановлення чітких правил щодо запобігання та врегулювання конфліктів юрисдикції у кримінальному провадженні», розширення юрисдикції НАБУ та САП на всі посади з високим рівнем ризику, забезпечити НАБУ ефективний доступ до «неупереджених, своєчасних та якісних судових експертиз», реформування Державного бюро розслідувань (ДБР), призначення без затримок суддів Конституційного Суду та членів Вищої ради правосуддя, які пройшли міжнародну перевірку.

У Львові 10 і 11 грудня відбулось неформальне засідання Ради Євросоюзу з загальних питань. У ньому взяли участь 30 високопосадовців з 27 країни Європи, які обговорили про подальші кроки щодо вступу України до Євросоюзу.

У процесі вступу до ЄС країни-кандидати проходять переговори за 35 розділами законодавства ЄС, об’єднаними у 6 тематичних кластерів. Вони охоплюють ключові сфери – від верховенства права та державного управління до внутрішнього ринку, енергетики, сільського господарства та зовнішніх відносин.

Для відкриття та закриття кожного з них потрібна одностайна згода всіх країн-членів ЄС. Угорщина не погоджується відкривати кластери для України. Її прем’єр Віктор Орбан наполягає, що вступ України до ЄС принесе війну в Європу і загалом невигідний Євросоюзу.

Відкриття кожного кластера означає початок переговорів щодо групи реформ, необхідних для наближення законодавства до стандартів ЄС.