«Є кроки, які просто неможливо скоротити» – в ЄС реагують на ідею вступу України вже у 2027 році

У Європейському Союзі висловлюють скептичні реакції на можливість вступу України до ЄС за пришвидшеною процедурою вже у 2027 році. Про таку ідею як частину запропонованого США мирного плану написало 12 грудня видання Financial Times.

«2027-й? Я не знаю... Але в будь-якому разі переговори мають бути завершені у 2025–2026 роках, і навіть тоді один рік на весь процес є надзвичайно амбітним. Вступ передбачає проходження 35 розділів переговорів. Навіть найшвидші країни, які рухалися зі зразковою швидкістю, або ті, які були найбільш підготовлені ще до подання заявки (як Ісландія) все одно потребували значного часу. У процесі вступу є кроки, які просто неможливо скоротити», – розповів Радіо Свобода дипломат ЄС на умовах анонімності, додавши, що «мені все це здається дуже складним».

Інше джерело в дипломатичних колах відзначило, що в жодному офіційному документі ЄС не йдеться про 1 січня 2027 року як імовірну дату вступу України до блоку.

«Процес є [заснованим на заслугах], і він триватиме так, як є. Це все, що я можу сказати з цього приводу», – сказав високопосадовець.

Про те, що пришвидшений вступ України до ЄС може бути частиною мирного плану, обговорюваного між Києвом, Брюсселем і Вашингтоном, написало видання Financial Times.

Вступ до ЄС до 1 січня 2027 року фігурує в останньому проєкті мирної пропозиції для України, який обговорюється офіційними особами США та України за підтримки Брюсселя, повідомили FT особи, ознайомлені зі змістом документа.

Київ наразі ще офіційно не подолав жодного з етапів вступу ЄС, а пришвидшений графік скасує чинний підхід блоку до прийняття нових членів і змусить Брюссель переглянути весь процес, відзначили ці джерела. Вони посилалися на чинну систему поетапного доступу до фондів ЄС, права голосу та переваг, таких як спільна сільськогосподарська політика.



