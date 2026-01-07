Зеленський зустрівся з президентом Кіпру, який головує в Євросоюзі

Президент України Володимир Зеленський провів у Нікосії зустріч із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, повідомляє 7 січня сайт Зеленського. Глава держави привітав Кіпр із початком головування в Раді Євросоюзу, йдеться в повідомленні.

«Дякую за вашу підтримку, особливо за гуманітарну підтримку під час цієї війни та російських атак», – сказав Володимир Зеленський кіпрському колезі.

Лідери обговорили підтримку євроінтеграції України під час головування Кіпру в Раді Євросоюзу та якнайшвидше відкриття переговорних кластерів. Володимир Зеленський наголосив, що Україна розраховує на сильні рішення та реальний прогрес протягом цих шести місяців, інформує офіційний сайт президента України.

«Глава держави окремо відзначив участь Кіпру в «Коаліції охочих». Лідери обговорили дипломатичну ситуацію і спільні з американськими та європейськими партнерами зусилля для досягнення достойного миру. Окрема увага – важливості посилення санкцій проти Росії, зокрема запровадженню додаткових обмежень проти тіньового флоту РФ та пропозиціям до 20-го санкційного пакета Євросоюзу», – вказано в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський 7 січня прибув до Кіпру, повідомили раніше в Офісі президента. У Зеленського заплановані зустрічі з лідером країни, архієпископом та президентом Євроради та Єврокомісії.

Президент Кіпру на початку грудня відвідував Києва. Він заявляв, що безпека України пов’язана з безпекою всього Євросоюзу.