Президент Кіпру у Києві: мирна угода має базуватися на повазі до суверенітету України

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що мирна угода має базуватися на повазі до суверенітету та територіальної цілісності України, а мирні спроби мають допомагати в просуванні «дієвої та суттєвої» підтримки України.

«Ми підкреслили нашу чітку позицію про те, що мирна угода має базуватися на принципах хартії Організації Об’єднаних Націй і на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України. Я наголосив водночас, що мирні спроби мають допомагати в просуванні дієвої та суттєвої підтримки України, також в дієву підтримку Ради Європейського Союзу», – сказав він під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Президент Кіпру наголосив, що безпека України пов’язана з безпекою всього Євросоюзу.

Христодулідіс запевнив у подальшій підтримці України, зокрема, Кіпр буде робити максимально можливе, щоб допомагати Україні на шляху до членства в ЄС.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс 4 грудня прибув з візитом до України.

Напередодні кіпрські ЗМІ повідомили, що під час свого перебування в Україні Христодулідіс, зокрема, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і спікером парламенту Русланом Стефанчуком.

Візит проходить у той час, як Кіпр готується перейняти головування в Раді ЄС у першій половині 2026 року.