Президент Кіпру прибув до Києва

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс прибув до України – йдеться в повідомленні на сайті кіпрського уряду, оприлюдненому 4 грудня.

Деталі візиту там не повідомили, але оприлюднили фото прибуття Христодулідіса поїздом до Києва.

Напередодні кіпрські ЗМІ повідомили, що під час свого перебування в Україні Христодулідіс, зокрема, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і спікером парламенту Русланом Стефанчуком.

Візит проходить у той час, як Кіпр готується перейняти головування в Раді ЄС у першій половині 2026 року.

У жовтні цього року в Офісі президента України повідомляли про зустріч Володимира Зеленського і Нікоса Христодулідіса, під час якої, зокрема, йшлося про зусилля, необхідні для досягнення миру у війні РФ в Україні, про розширення ЄС, а також про співпрацю у сфері оборони. Володимир Зеленський тоді запросив президента Кіпру відвідати Україну з візитом.