Кіпр почав головування в Раді ЄС

Кіпр 1 січня перебрав на себе головування в Раді Європейського Союзу на пів року.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що це відбувається «у вирішальний для Європи момент».

«Тому його зосередженість на зміцненні автономії Європи надзвичайно важлива. Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу з метою підвищення готовності й конкурентоспроможності Європи», – написала фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 1 січня мав телефонну розмову з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом. Зеленський висловив сподівання, що під час головування Кіпру будуть ухвалені «сильні рішення, які зміцнять Україну і всю Європу протягом цих пів року».

«Важливо, щоб Україна була серед головних пріоритетів під час кіпрського головування. Членство України у Європейському Союзі – це одна з гарантій безпеки для нас, і ми зі свого боку завжди робимо все необхідне», – додав він.

Президент Кіпру на початку грудня приїздив до Києва. Нікос Христодулідіс тоді заявив, що потенційна мирна угода про припинення війни РФ має базуватися на повазі до суверенітету й територіальної цілісності України, а мирні спроби мають допомагати в просуванні «дієвої і суттєвої» підтримки України.