Президент України Володимир Зеленський прибув до Кіпру, повідомили в Офісі президента.

У Зеленського заплановані зустрічі з лідером країни, архієпископом та президентом Євроради та Єврокомісії.

Також очікується участь Зеленського у церемонії передачі Кіпру головування у Раді Євросоюзу – воно почалося 1 січня.



Раніше Зеленський висловив сподівання, що під час головування Кіпру будуть ухвалені «сильні рішення, які зміцнять Україну і всю Європу протягом цих пів року», зокрема йдеться про роботу щодо членства України у ЄС.

Президент Кіпру на початку грудня відвідував Києва. Він заявляв, що безпека України пов’язана з безпекою всього Євросоюзу.



