У Європарламенті повідомили про зупинку роботи над торговельною угодою зі США

Роботу над торговельною угодою між Сполученими Штатами та Європейським Союзом тимчасово поставили на паузу – про це повідомив голова комітету Європарламенту з питань міжнародної торгівлі та постійний доповідач щодо США Бернд Ланж 21 січня.

«Наша переговорна команда щойно вирішила зупинити роботу щодо правового втілення Тернбернської угоди (на честь шотландського Тернберрі, де було підписано угоду – ред.). На кону наш суверенітет і територіальна цілісність. Бізнес як зазвичай є неможливим», – прокоментував Ланж.

Як уточнює пресслужба Європарламенту, про це посадовець повідомив після зустрічі тіньових доповідачів, або представників політичних груп комітету.

За його словами, Європарламент важко працював над визначенням своєї позиції щодо двох законодавчих пропозицій угоди, щоб почати переговори з Радою ЄС та виконати зобов’язання блоку, передбачені в документі.





«Угода Тернберрі передбачала б зупинку тарифів на всі промислові товари США та встановлення системи тарифних квот для великої кількості американських сільськогосподарських продуктів, що імпортуються до ЄС. Однак, погрожуючи територіальній цілісності та суверенітету держави-члена ЄС та використовуючи тарифи як примусовий інструмент, США підривають стабільність та передбачуваність торговельних відносин між ЄС та США», – йдеться в повідомленні.

Учасники зустрічі висловили підтримку Європарламенту суверенітету та територіальній цілісності Данії та Гренландії. Як заявила пресслужба органу ЄС, у євродепутатів не залишилося іншого вибору, окрім як призупинити роботу над угодою, доки Штати не вирішать «знову стати на шлях співпраці, а не конфронтації, і до будь-яких подальших кроків».

У липні 2025 року ЄС і США за результатами прямих переговорів президента Дональда Трампа й очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн уклали торговельну угоду, що, за оцінкою президента США, є найбільшою за масштабом серед усіх уже укладених Сполученими Штатами.

Читайте також: Головна проблема зараз не Гренландія, а Україна – Рютте

Водночас відносини між Вашингтоном і Брюсселем загострилися на тлі заяв президента США Дональда Трампа, який наполягає на передачі Штатам Гренландії, яка входить до складу Данії.

Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше ідея була висловлена ним у 2019 році під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Данія, автономною територією якої є Гренландія, не зробила достатньо для її захисту, і що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, а також, що Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.

10 січня Трамп сказав про готовність Вашингтона «щось зробити» щодо острова навіть без згоди його жителів. Білий дім називав можливими варіантами встановлення контролю за Гренландією використання американських збройних сил, купівлю й інші методи.

Після цих заяв Данія проводила у Гренландії навчання «Арктична стійкість», в яких брали участь європейські країни, включаючи Німеччину, Швецію, Францію і Норвегію.

