У МЗС заявили про спільний зі Світовим конгресом українців збір коштів на енергообладнання для України

Міністерство закордонних справ повідомляє, що спільно зі Світовим конгресом українців запускає міжнародний проєкт зі збору коштів на енергетичне обладнання для України.

«Цей проєкт спрямований на підтримку українських громад, лікарень, шкіл й об’єктів критичної інфраструктури, які потребують надійних джерел енергії. Закликаємо міжнародних партнерів, іноземний приватний бізнес, фінансові установи, фонди і корпоративні спільноти долучатися до реалізації цього проєкту разом зі СКУ», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що зібрані кошти спрямовуватимуть на закупівлю генераторів й іншого енергетичного обладнання з подальшою передачею його Україні.

«СКУ має розгалужену мережу представництв і перевірену інфраструктуру для прозорого й ефективного адміністрування таких проєктів», – зазначили в МЗС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 19 січня доручив усім українським закордонним дипломатичним установам ініціювати термінові збори коштів для допомоги українцям «у час екстремальних зимових морозів і брутального російського терору», подібні до того, «який провели цими днями наші друзі-поляки».

«Нагадаю, наші сусіди проявили справжнє польське лідерство і зібрали вже понад сорок мільйонів гривень у ході акції «Тепло для Києва». Дякую кожному з майже 24-х тисяч благодійників. Ми завжди памʼятатимемо вашу солідарність у складний час», – написав міністр у соцмережі X.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація, за словами президента України, – в Києві й на Київщині, Харкові й області, на Сумщині, в Чернігові й області, на Дніпропетровщині.