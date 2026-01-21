Уряд виділив понад 2,5 мільярда гривень на закупівлю генераторів для громад

Кабінет міністрів виділив 2,56 мільярда гривень із резервного фонду бюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації – уряд повідомив про це 21 січня.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко уточнила, що кошти підуть на обладнання для виробництва «тепла й електроенергії там, де це зараз потрібно найбільше».

«На ці кошти будуть придбані генератори великої потужності для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Це обладнання можна переспрямовувати на інші регіони, де є гостра потреба», – заявила вона.

За словами Свириденко, закупівлі будуть відбуватися за спрощеними процедурами без затягування термінів. Окремо уряд визначив відповідального замовника та встановив порядок використання генерації – для об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення.





«В умовах постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі нам потрібні не лише великі енергооб’єкти, а й менші установки розподіленої генерації – незалежні від роботи централізованих мереж», – додала прем’єрка.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба прокоментував рішення, вказавши на потребу посилення громад альтернативними та децентралізованими рішеннями.

«Окремо ухвалили рішення створити робочу групу з верифікації когенераційних установок, генераторів та іншого обладнання – щоб бачити реальну картину по кожному району Києва і використовувати наявні ресурси максимально ефективно», – додав він.

Російські війська вночі завдали чергового масованого удару по Україні вночі проти 20 січня. У Києві без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

Президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, що в Києві на вечір 20 січня без електропостачання залишаються понад мільйон споживачів, світла немає у понад 4 тисячах багатоповерхівок.

На Вінниччині через нічну російську атаку є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Також про пошкодження енергообʼєкта повідомляла місцева влада Одещини. На Полтавщині заявили про удар по промисловому об’єкту.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



