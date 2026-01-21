Міненерго: через нічні атаки РФ є знеструмлення у чотирьох областях

Через нічні атаки РФ споживачі знеструмлені на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та у Запорізькій області, відновлювальні роботи вже розпочали, повідомляють у Міністерстві енергетики.



У Міненерго зазначають, що ситуація в енергосистемі України залишається складною – триває ліквідація наслідків постійних атак РФ. Зокрема, у Києві та Київській області ситуація залишається складною через додаткове навантаження, спричинене морозами. До відновлення світла та тепла залучені аварійні бригади з інших областей та «Укрзалізниці».

Як і в попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються на Одещині. В інших областях діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості.

У низці регіонів вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання під час морозів, додають в міністерстві.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

Останнім часом особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачанням склалася в Києві та передмісті, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста, і ситуація є найскладнішою за чотири роки.







