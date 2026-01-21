Данія надасть 20 мільйонів євро енергосектору України – Міненерго

Данія надасть 150 мільйонів данських крон (20 мільйонів євро) додаткової підтримки для потреб українського енергосектору, повідомляє Міністерство енергетики України.

За повідомленням, 80 мільйонів данських крон стануть внеском до Фонду підтримки енергетики України; 30 мільйонів підуть через UNOPS Ukraine and East Europe для обладнання для захисту енергетичних об’єктів; 40 млн данських крон будуть передані через партнерів які зможуть якнайшвидше надати екстрену допомогу.

Крім того, як повідомили в Міненерго, Данія вже передала для потреб українського енергосектору вживане обладнання з електростанції Аснес у Калундборзі, яке «критично необхідне» українським енергетикам для проведення відновлювальних робіт на пошкоджених російськими атаками об’єктах.

У Міністерстві енергетики зазначили, що Данія надає систематичну підтримку енергосектору України від початку повномасштабного російського вторгнення і ще навесні 2022 року стала першим донором Фонду підтримки енергетики України, який на сьогодні об’єднує 36 країн і продовжує залучати кошти для закупівель необхідного обладнання. Крім цього данські партнери допомагають Україні реалізовувати низку проєктів, що посилюють енергетичну стійкість регіонів України, зокрема прифронтових областей.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Російські війська завдали чергового масованого удару по Україні вночі проти 20 січня. У Києві без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.