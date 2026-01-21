Кличко: вночі почнуть подачу тепла в 3260 будинків у Києві

Вночі проти 22 січня в Києві почнуть подавати теплоносій у 3260 житлових будинків, які через російські обстріли двічі цього місяця залишалися без опалення, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

«Сьогодні вночі розпочнуть подачу теплоносія на будинки, які внаслідок обстрілів і пошкоджень інфраструктури залишалися без опалення двічі: 9-го і 20-го січня. Таких будинків на цей момент 3260. Щоб тепло дійшло до домівок киян, потрібно орієнтовно дві доби», – написав Кличко у телеграмі ввечері 21 січня.

Він нагадав, що водопостачання відновили всім споживачам у Києві.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація, за словами президента України, – в Києві й на Київщині, Харкові й області, на Сумщині, в Чернігові й області, на Дніпропетровщині.

Зокрема, в Києві без тепла досі залишаються близько 4000 будинків, майже 60% міста – без електрики, потрібні додаткові заходи і додаткове залучення ресурсів для їхнього відновлення, повідомив президент України Володимир Зеленський після енергетичного селектора 21 січня.