Кличко: у Києві без тепла залишаються 2600 будинків

У Києві без теплопостачання після російського удару 20 січня залишаються 2600 будинків, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Від учорашнього вечора повернули тепло в майже 600 багатоповерхівок. Більшість із них – на лівому березі. Це будинки, які підключають уже вдруге – після атак ворога на критичну інфраструктуру столиці 9-го й 20-го січня», – написав Кличко у телеграмі ввечері 22 січня.

За його словами, «дуже складна ситуація» залишається з електропостачанням, екстрені вимкнення електроенергії в Києві тривають.

Вранці Кличко повідомляв, що без тепла залишалися трохи менше ніж 3000 багатоповерхівок.

Як повідомляла раніше влада, вночі 22 січня розпочали подачу теплоносія на будинки, які внаслідок обстрілів і пошкоджень інфраструктури залишалися без опалення двічі – 9-го та 20-го січня. У КМДА заявили – щоб тепло дійшло до домівок киян, потрібно орієнтовно дві доби.

Щодо енергопостачання, то напередодні перший віцепрем’єр, міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив про розробку для Києва технічних рішень, що дозволять перейти до «жорстких, але прогнозованих графіків».

Компанія ДТЕК повідомила, що у Києві відновили електропостачання усіх об’єктів критичної інфраструктури після російської атаки 20 січня, але ситуація з електропостачанням в місті залишається складною – близько 44 тисячі осель залишається без світла.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація, за словами президента України, – в Києві й на Київщині, Харкові й області, на Сумщині, в Чернігові й області, на Дніпропетровщині.

20 січня Київ зазнав чергової атаки РФ, без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

За словами міського голови Віталія Кличка, російська атака 9 січня була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки. Відтоді у місті тривають екстрені відключення світла.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.