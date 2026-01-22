Доступність посилання

Інтерактивна мапа української енергетики. Електростанції України, які регулярно атакує РФ

Радіо Свобода на основі відкритих даних зібрало мапу енергооб'єктів України. На ній видно, що кілька найпотужніших ТЕС залишилися в окупації, Каховська ГЕС зруйнована вщент, а на неокупованих територіях розташовуються менш потужні об'єкти, які, до того ж, постійно зазнають атак російської армії.

Інтерактивна мапа: Електростанції України

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Після чергових російських ударів у січні 2026 року по енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.


