Один градус тепла у квартирі: як кияни виживають у люті морози без опалення, світла й води

Один градус тепла показує термометр у квартирі пані Тетяни. З 10 січня, після російського обстрілу, її будинок, як і тисячі інших у Києві, залишився без теплопостачання. Опалення не полагодили впродовж десяти днів, що призвело до аварій і розривів труб у будинку. До того ж світло і вода остаточно зникли після чергового удару РФ по Києву на початку тижня. Як Тетяна виживає в цих умовах – жінка розповіла Радіо Свобода. Увімкнувши газ і духовку, гріється пані Надія. У її квартирі також немає опалення, а під батареями – крига: нині з них злили воду, розповідає киянка. Критична ситуація і в одному з будинків на лівому березі столиці. Через відсутність світла не працювало опалення, відтак у частині під’їздів тріснули батареї. Детальніше – у репортажі.