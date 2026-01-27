Мільйони євро за лічені дні: хто і як в ЄС допомагає українцям пережити зиму

Чеські волонтери за лічені дні зібрали для України понад 6 млн євро, а польські – понад 2 млн євро. Збори «на генератори» відкриває низка громадських організацій по Європі. Уряд Франції, тим часом, скоординував «збір» між країнами «Групи семи», а також північними та балтійськими державами.

Радіо Свобода зібрало приклади, хто і як в ЄС допомагає українцям пережити зиму в нинішніх умовах – часто без опалення після російських обстрілів.

Розуміння поляків

«Коли тепло й електрика не надходять, доводиться зливати воду з радіаторів. І тоді ці житлові масиви стають майже непридатними для життя», – розповів у Давосі на українському сніданку польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський, намагаючись пояснити європейським лідерам, через що проходять цієї зими українці, живучи у будинках з центральним опаленням.

«Значна частина населення України живе в житлових масивах комуністичної доби, подібних до тих, у яких я виріс у комуністичній Польщі», – розповів Сікорський.

Саме мешканці пострадянських країн наразі найактивніше допомагають Україні. Так, польський уряд через Агентство стратегічних резервів відправив до України 379 генераторів і 18 обігрівачів, а місто Варшава додало 90 генераторів.

Окремий збір відкрили волонтери – польській ініціативі «Тепло з Польщі для Києва» вдалося зібрати понад 7,5 млн польських злотих (понад 2 млн євро) і перші 130 генераторів уже доставили до Києва.

Збір у Польщі започаткувала українка Наталія Панченко, яка на початку повномасштабного вторгнення зупиняла фури, що їхали через Білорусь у Росію, вимагаючи торговельної блокади РФ.

Десятки тисяч поляків донатять, і гроші продовжують надходити щохвилини

«За останні кілька років антиукраїнське радикальне польське крило розгорнуло проти Наталки брудну кампанію. Якийсь час її сімʼю охороняла польська поліція, щодня сипались погрози, за нею стежили», – написав про ситуацію, в якій опинилась Наталія, її колишній колега, засновник видання Ukrainer Богдан Логвиненко.

«Понад 28 тисяч поляків уже долучилися. І це – попри весь бруд і хейт, організований антиукраїнськими силами. І це – попри те, що під більшістю постів про збір можна прочитати тисячі коментарів з ненавистю до українців. Саме таку картинку дуже вигідно бачити Росії. Але реальність інша: десятки тисяч поляків донатять, і гроші продовжують надходити щохвилини», – додав Логвиненко.

Чеський «Дарунок для Путіна»

У Чехії одна з найвідоміших волонтерських громадських ініціатив допомоги Україні під назвою «Дарунок для Путіна» зібрала уже 153 млн чеських крон (6,3 млн євро) на генератори для України.

За словами лідера цієї ініціативи Мартіна Ондрачека, пожертви збільшуються щоразу, коли спікер нижньої палати чеського парламенту Томіо Окамура робить антиукраїнські заяви.

У листопаді 2025 року цей чеський політик ініціював зняття українського прапора з будівлі парламенту Чехії, який там вивісили на знак солідарності після початку повномасштабної російської агресії.

25 січня Окамура розкритикував акцію у Празі «Ланцюг єдності» до Дня соборності України.

До допомоги Україні долучився і чеський уряд. Так, за словами прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, 26 січня уряд Чехії виділив 500 тисяч доларів на закупівлю генераторів для прифронтової Дніпропетровської області до кінця тижня.

«Коаліція» з Парижа

Франція 23 січня ініціювала координаційний дзвінок з країнами «Групи семи», а також північними та балтійськими державами щодо термінової енергетичної підтримки для України.

За результатами перший віцепрем’єр–міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що:

Франція надасть понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт;

надасть понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт; Європейський Союз – 447 генераторів;

– 447 генераторів; Німеччина – 60 млн євро підтримки та додаткове обладнання, яке включає 33 когенераційні установки, 15 мобільних гібридних генераторів, 300 фотоелектричних установок, 375 акумуляторних батарей, 31 котельну установку, 45 одиниць будівельної техніки та 10 бойлерів;

– 60 млн євро підтримки та додаткове обладнання, яке включає 33 когенераційні установки, 15 мобільних гібридних генераторів, 300 фотоелектричних установок, 375 акумуляторних батарей, 31 котельну установку, 45 одиниць будівельної техніки та 10 бойлерів; Італія – 10 млн євро до фонду та ще додаткові 50 млн євро закладені в бюджет на 2026 рік;

– 10 млн євро до фонду та ще додаткові 50 млн євро закладені в бюджет на 2026 рік; Японія – 140 генераторів малої і середньої потужності, 60 трансформаторів, 2 когенераційні установки;

Велика Британія – майже 23 млн євро до фонду;

США – понад 400 млн доларів на гуманітарні проєкти підтримки українців цієї цими;

Литва – 90 генераторів.

«Плануємо передати частину генераторів від міжнародних партнерів у пункти обігріву ДСНС, аби забезпечити людей електрикою у період відключень. Очікуємо додаткове обладнання від Словаччини, Швейцарії, Нідерландів, Азербайджану, Італії, Латвії, Польщі», – повідомляв Шмигаль 24 січня.