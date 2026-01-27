Зеленський: на лівому березі Києва без опалення досі 926 будинків

У Києві без опалення після російських ударів досі залишаються 926 багатоповерхівок – у кількох районах на лівому березі столиці України, повідомив президент Володимир Зеленський 27 січня за підсумками наради з урядовцями.

«Окремо розібрали ситуацію в Києві. Станом на сьогоднішній ранок досі без опалення 926 будинків у кількох районах на лівому березі столиці. Міністерство енергетики й Міністерство внутрішніх справ залучають додаткові генератори. Резерви з усієї України задіяні для допомоги столиці», – написав він у телеграмі. Прогнозів щодо відновлення теплопостачання наразі немає.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині. Напередодні повідомляли про понад 1200 багатоповерхівок без тепла в Києві – з майже шести тисяч, опалення в яких зникло внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру столиці 24 січня.

За даними міської влади, більшості із цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після попередніх масованих обстрілів 9 і 20 січня.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.