Група «Нафтогаз» цього тижня збільшила імпорт електроенергії з Європи – Корецький

Група «Нафтогаз» цього тижня збільшила імпорт електроенергії з Європи на виконання рішення уряду та задля стабілізації ситуації в енергосистемі, повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

«Обсяги закупівлі імпортної електроенергії вже покривають понад 50% потреб всіх підприємств Групи, як це передбачено урядовою постановою. Відповідний обсяг електроенергії вивільнено для потреб побутових споживачів», – написав він у фейсбуці.

Корецький додав, що «Нафтогаз» координує свої дії з урядом, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, 20 січня Київ зазнав чергової атаки РФ, без тепла тоді залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

У ніч на 24 січня російські війська знову атакували Київ, застосувавши дрони та ракети. Руйнування і пошкодження зафіксували одразу в 5 районах столиці. Відомо про одну загиблу людину і четверо постраждалих. У місті знову без опалення залишились майже 6 тисяч будинків без опалення. За словами мера, найскладніша склалася ситуація на Троєщині.

За словами міського голови Віталія Кличка, російська атака 9 січня була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки. Відтоді у місті тривають екстрені відключення світла.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.