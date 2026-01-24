Після масованої атаки РФ по Києву найскладніша ситуація на Троєщині – мер

Після нічної масованої атаки РФ по Києву зараз найскладніша ситуація на Троєщині, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Найскладніша ситуація наразі на Троєщині, де проблеми і з тепло- і з водопостачанням, електрикою. Там близько 600 будинків без усіх послуг. І розгортають додаткові пункти обігріву (до тих 145, які були створені в Деснянському районі раніше). Зокрема, йдеться про опорні пункти, де люди зможуть перебувати і вдень, і вночі. Такі пункти облаштовують, зокрема, у деяких школах, додатково оснащуючи їх мобільними котельнями, можливостями для ночівлі (карематами, харчуванням)»,, – уточнив мер.

Кличко зазначив, що опорні пункти зараз облаштовують першочергово в школах №263, №264, №306, №275, №293. Туди вже направили мобільні котельні для оперативного підключення.

«Також додаткові намети-пункти обігріву розгорне ДСНС», – каже він.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Нова масована атака РФ на Київ: загинула людина. У Харкові щонайменше 27 постраждалих (фотосвідчення) У ніч проти 24 січня Росія масовано атакувала Київ, йдеться у повідомленнях представників місцевої влади. Росія атакувала Харків безпілотниками, повідомив мер міста Ігор Терехов.













У ніч на 24 січня російські війська здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети. Руйнування і пошкодження зафіксували одразу в 5 районах столиці. Відомо про одну загиблу людину і четверо постраждалих.

У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що у ніч проти 24 січня ППО знешкодила 15 ракет і 357 дронів. Відомо, що зафіксовано влучання 2 ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.