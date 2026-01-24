Допомога маломобільним людям: Кабмін визначив пріоритети після удару РФ

Після російського обстрілу у ніч проти 24 січня у межах ліквідації наслідків уряд сфокусований на будинках, де тривалий час не відновлюється теплопостачання, а також на допомозі маломобільним людям, повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

«У Харкові понад 30 людей поранені. У Києві росіяни знову прицільно били по цивільній інфраструктурі та енергетиці. Одна жінка загинула, мої співчуття рідним загиблої. Ще двоє людей поранені. Рятувальники, енергетики та комунальники безперервно працюють на місцях для відновлення», – зазначила вона.

Свириденко запевнила, що «уряд робить усе для того, щоб якнайшвидше повернути людям світло та тепло».

«Зокрема, оперативно відновлюємо пошкоджену генерацію, максимально можливо наростили імпорт, вводимо нові альтернативні потужності», – зазначила вона.

У ніч на 24 січня російські війська здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети. Руйнування і пошкодження зафіксували одразу в 5 районах столиці. Відомо про одну загиблу людину і четверо постраждалих.

У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що у ніч проти 24 січня ППО знешкодила 15 ракет і 357 дронів. Відомо, що зафіксовано влучання 2 ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.