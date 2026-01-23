Умєров про переговори в ОАЕ: йшлося про параметри закінчення війни, завтра будуть ще зустрічі

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров повідомив про хід тристоронніх переговорів між Україною, США й Росією, які відбуваються в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати), й анонсував на 24 січня чергові зустрічі.

«Цінуємо американське посередництво… Зустріч була присвячена параметрам закінчення російської війни й подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до достойного і тривалого миру. Завтра будуть ще зустрічі. До української делегації завтра приєднаються начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов і заступник начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скібіцький», – написав Умєров у фейсбуці.

Він додав, що за підсумками кожного етапу представники української делегації доповідають президентові Володимиру Зеленському.

«Українська команда діє злагоджено в рамках завдань, які були поставлені президентом Зеленським. Готові працювати в різних форматах залежно від перебігу діалогу», – зазначив Умєров.

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення повідомив, що на тристоронніх переговорах України, США й Росії в Об’єднаних Арабських Еміратах сторони говорять про параметри закінчення війни, але щодо змісту розмов висновки поки що робити зарано.

«Говорять про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії, і головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції – чіткі. Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації. Постійно делегація на зв’язку – Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця. Завтра до перемовин ще приєднаються генерал Гнатов, начальник Генерального штабу, і представник ГУР Скібіцький», – сказав Зеленський.

«По змісту перемовин сьогодні ще поки що зарано робити висновки – ми подивимось, як розмова піде завтра і які будуть результати. Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну, досягти повної безпеки, – щоб і в Росії схоже бажання якось все ж таки народилося», – додав він.

Раніше Зеленський заявив, що питання Донбасу є ключовим на переговорах в Абу-Дабі, які триватимуть два дні: 23 і 24 січня.

Видання Financial Times із посиланням на джерела написало, що Україна і США на тристоронній зустрічі в ОАЕ запропонують Росії припинити удари по енергетиці в обмін на припинення атак на НПЗ й танкери «тіньового флоту». Офіційно про це не повідомляли.

Помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що 22 січня на переговорах представників США і Володимира Путіна констатували, що «без вирішення територіального питання щодо узгодженої в Анкориджі формули розраховувати на досягнення довгострокового врегулювання не варто».

Пізніше у Кремлі відмовилися уточнювати, що мається на увазі під «формулою Анкориджа», але заявили, що Москва наполягає на виведенні Збройних сил України з території Донбасу.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Юрій Ушаков, коментуючи цю заяву, заявив, що «весь Донбас – російський».

Частина Донбасу перебуває під контролем українських військових. На фронті тривають запеклі бої.