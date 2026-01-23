Зеленський про переговори в ОАЕ: говорять про параметри закінчення війни, по змісту ще рано робити висновки

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення повідомив, що на тристоронніх переговорах України, США й Росії в Об’єднаних Арабських Еміратах сторони говорять про параметри закінчення війни, але щодо змісту розмов висновки поки що робити зарано.

За словами президента, українські представники доповідають йому про хід переговорів «майже щогодини».

«Важливо, бо давно не було таких тристоронніх форматів зустрічей. Говорять про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії, і головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції – чіткі. Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації. Постійно делегація на зв’язку – Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця. Завтра до перемовин ще приєднаються генерал Гнатов, начальник Генерального штабу, і представник ГУР Скібіцький», – сказав Зеленський.

«По змісту перемовин сьогодні ще поки що зарано робити висновки – ми подивимось, як розмова піде завтра і які будуть результати. Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну, досягти повної безпеки, – щоб і в Росії схоже бажання якось все ж таки народилося», – додав він.

Раніше Зеленський заявив, що питання Донбасу є ключовим на переговорах в Абу-Дабі, які триватимуть два дні: 23 і 24 січня.

Видання Financial Times із посиланням на джерела написало, що Україна і США на тристоронній зустрічі в ОАЕ запропонують Росії припинити удари по енергетиці в обмін на припинення атак на НПЗ й танкери «тіньового флоту». Офіційно про це не повідомляли.

Напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі у Кремлі заявили, що наполягають на виведенні Збройних сил України з території Донбасу.