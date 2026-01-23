В ОАЕ повідомили про початок зустрічі делегацій України, Росії та Штатів

У Об’єднаних Арабських Еміратах почалися переговори делегацій України, Росії та Сполучених Штатів, повідомило Міністерство закордонних справ країни 23 січня.

Міністр закордонних справ ОАЕ шейх Абдулла бін Заїд Аль-Нахаян привітав проведення зустрічі в цій країні й висловив сподівання, що вона сприятиме «відчутним крокам до припинення кризи, яка триває вже майже чотири роки та призвела до величезних гуманітарних страждань».

За повідомленням, Емірати підтримують усталені партнерські відносини з усіма трьома країнами-учасницями зустрічі. Аль-Нахаян висловив переконання, що вирішення конфлікту можна досягти лише «шляхом діалогу та деескалації».

«Переговори розпочалися сьогодні в Абу-Дабі та заплановані на два дні в рамках поточних зусиль щодо сприяння діалогу та пошуку політичних рішень кризи», – додає пресслужба МЗС.





За даними відомства, ОАЕ сприяли 17 посередницьким зусиллям щодо обміну полоненими між Росією та Україною, в ході яких вдалося звільнити що призвело до звільнення 4 641 ув’язненого.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про консультацію з переговорною групою України перед переговорами в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Він заявляв, що питання Донбасу є ключовим на переговорах в Абу-Дабі.

23 і 24 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах триватимуть перші тристоронні переговори щодо війни РФ в Україні за участю представників США, України й Росії. До складу української делегації увійдуть п’ять осіб, зокрема секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов і начальника Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.



