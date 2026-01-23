В Офісі президента роз’яснили ситуацію щодо початку переговорів в Абу-Дабі

В Офісі президента заявили, що офіційного часу початку тристоронніх перемовин в Абу-Дабі (ОАЕ) немає.

Як повідомив радник українського президента Дмитро Литвин, частина команд уже перебуває на місці, тому частину питань вже можуть обговорювати.

Він зауважив, що йдеться про неформатні розмови, тому це не можна оцінювати традиційно як звичайну політичну зустріч, яка буває в якихось чітких рамках.

Тристоронню зустріч України, США та Росії щодо врегулювання війни українських президент Володимир Зеленський анонсував напередодні у Давосі. Переговори стартують ввечері 23 січня, повідомляли в Офісі президента.

Водночас британський телеканал Sky News повідомив, що переговори в Абу-Дабі вже розпочалися.

За словами президента України Володимира Зеленського, питання Донбасу є ключовим, його обговорюватимуть на тристоронній зустрічі в Абу-Дабі.

Помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що 22 січня на переговорах представників США і Володимира Путіна констатували, що «без вирішення територіального питання щодо узгодженої в Анкориджі формули розраховувати на досягнення довгострокового врегулювання не варто».

Пізніше у Кремлі відмовилися уточнювати, що мається на увазі під «формулою Анкориджа», але заявили, що Москва наполягає на виведенні Збройних сил України з території Донбасу.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Юрій Ушаков, коментуючи цю заяву, заявив, що «весь Донбас – російський».

Частина Донбасу перебуває під контролем українських військових. На фронті тривають запеклі бої.



