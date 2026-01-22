Голова комітету Ради з зовнішньої політики заявив про «глухий кут» у переговорному процесі

Голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко заявив про «глухий кут» у переговорному процесі. Він сказав про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода Live), відповідаючи на запитання про те, що залишилося за лаштунками зустрічі президентів України і США у Давосі.

«Головні питання залишаються такими, як і були. Пан Віткофф наполягає на виведенні українських військ із території Донецької області. Можливо, відбувається обговорення питання про так звані гарантії безпеки, які на сьогодні виглядають, скоріші символічно, ніж якісь реальні гарантії. Скоріше про це йшлося, і це такий глухий кут, по суті», – сказав Мережко.

Водночас він вважає, що Україні й надалі потрібно вести переговори. Депутат називає це – «переговори заради переговорів».

«Мені здається, що нашим завданням на сьогодні є не стільки досягнення результату, тому що він неможливий через позицію Путіна, а скільки політичні дипломатичні цілі пов’язані з тим, щоб Трамп залишався в цьому процесі, щоб він не відмовився від продовження участі в цьому процесі, і ситуація не погіршилася. А по-друге, щоб не дати Путіну шанс звинуватити саму Україну в підриві переговорного процесу», – вважає Мережко.

Він наголосив, що війна в цьому році навряд чи завершиться, і закликав українців готуватися до «марафону». «Я, на превеликий жаль, не дуже вірю, що в цьому році припиняться бойові дії або припиниться війна. Треба бути готовими до серйозного «марафону». Треба робити все можливе в нашій ситуації, щоб боротися як найдовше», – сказав голова комітету.

Він також прокоментував склад української делегації на запланованих тристоронніх переговорах в ОАЕ.

«Я б сказав, що це доволі традиційний склад. Він довів свою ефективністю», – зазначив парламентар.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував тристоронню зустріч в ОАЕ, за участі представників України, Росії і США.

Україну, за його словами, представлятимуть секретар РНБО України Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, очільник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія і начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

«Так, це буде тристороння зустріч на рівні переговорників. Подивимося, який буде результат. Два дні будуть працювати», – сказав президент, додавши, що йтиметься про мирний план щодо завершення війни РФ проти України.

Зеленський також зазначив, що його зустріч із президентом США Дональдом Трампом була «хорошою», і наголосив на важливості післявоєнних гарантій безпеки Україні від Сполучених Штатів.

«Наші команди добре працювали. Знаєте, мені видається, що це наче подолати останню милю: дуже складно. Під час будь-якого діалогу з будь-яким президентом я маю захищати інтереси своєї країни, тому діалог, можливо, непростий, але сьогодні він був позитивним – цього достатньо», – наголосив Зеленський.

Серед тем, які порушувалися, – нарощення допомоги Україні задля посилення її спроможностей захищатися від російських обстрілів.

Зустріч представників України із переговорниками Трампа відбулася напередодні запланованої на четвер зустрічі Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

Президент США Дональд Трамп заявив 21 січня, що, на його думку, «ми досить близько» до угоди про припинення війни між Росією й Україною.