Російські атаки спричинили нові знеструмлення в чотирьох областях

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру кількох регіонів протягом ночі на 27 січня, повідомила компанія «Укренерго».

«Як наслідок – на ранок є нові знеструмлення на Харківщині, Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині. Скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», – йдеться в зведенні.

Компанія фіксує зростання споживання електроенергії – на ранок вівторка він був на 1,8% вищим, ніж напередодні. Причиною називають зменшення обсягу обмежень у частині регіонів.

Читайте також: Війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, тяжко поранена жінка – ОВА

Крім того, «Укренерго» фіксує також знеструмлення через погодні умови, зокрема, сильну ожеледь, яка зумовлює обмерзання ліній електропередачі:

«На ранок повністю або частково були знеструмлені понад 500 населених пунктів у семи областях: Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Кіровоградській, Сумській та Київській. Бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Заживлення абонентів відбуватиметься після відновлення пошкоджених ліній».

Міністерство енергетики зазначає, що в Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії: «ситуація напружена», тривають екстрені відключення.

Крім того, довгостроково знеструмленими залишаються споживачі в прифронтових та прикордонних регіонах – Міненерго вказує на те, що відновлення електропостачання там ускладнюють постійні бойові дії.





Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: З'їсти гарячої страви та зігрітися: у Києві розгорнули «бограч-станції» (фоторепортаж) У Києві міжнародна благодійна організація World Central Kitchen безкоштовно годує усіх охочих гарячими стравами на понад 40 локаціях























