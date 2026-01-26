Зеленський доручив «перевірити всі звіти» щодо готовності соціальної інфраструктури в Києві

Президент Володимир Зеленський 26 січня провів спеціальний селектор щодо регіонів, де найскладніша ситуація з точки зору енергетики. За його словами, йдеться передусім про Київ, Київщину, Харків і область, Чернігівщину, Сумщину, Дніпровщину та Запоріжжя.

Як повідомив Зеленський найбільше уваги й часу під час обговорення приділили Києву:

«Надзвичайно складні обставини: більш ніж 1200 багатоквартирних будинків у місті досі без опалення. Обговорили з місцевими керівниками й урядовцями, як можна допомогти найбільш оперативно. Поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними – треба діяти швидше».

Голова держави вказав на ситуацію на лівому березі міста, зокрема, на Дарниці. За його словами, на селекторі визначили порядок кроків, він очікує цього вечора доповіді щодо термінів можливої реалізації.

«Доручив перевірити всі звіти щодо готовності соціальної інфраструктури, шкіл, пунктів підтримки в Києві для реальної роботи заради людей. Міністр внутрішніх справ України доповів щодо забезпечення пунктів обігріву, гарячого харчування, мобільного звʼязку», – повідомив він.

Зокрема, Зеленський доручив премʼєр-міністру разом із міністром фінансів проаналізувати можливості, зокрема, Києва закупити терміново все необхідне для альтернативної генерації електрики та теплопостачання. Також міністр енергетики перебуває на звʼязку з партнерами і разом з місцевою владою має визначити перелік додаткової підтримки для України та можливості її отримати найближчими днями й тижнями.

«Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з міністром оборони України визначити додаткові опції захисту для Харкова», – додав президент.





Мер Києва Віталій Кличко повідомив сьогодні, що місто отримало від Польщі 130 генераторів різної потужності, які дозволять підсилити стійкість критичних обʼєктів і закладів соціальної сфери. Кошти на генератори – 8 мільйонів злотих або близько 2 мільйонів євро – зібрали польські волонтери.

Міністерство енергетики раніше повідомило, що внаслідок нічних російських обстрілів енергетичної інфраструктури 26 січня знеструмлені споживачі на Харківщині й Донеччині. Там тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.







