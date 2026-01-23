Вони воюють проти України: спецназ «Ахмат» перетворився на машину поборів і примусу?

Олег Сисоєв





У Чечні спецназ «Ахмат» опинився у центрі скандалів, пов’язаних із заявами про вимагання та махінації з виплатами учасникам війни проти України, інформує редакція Радіо Свобода «Кавказ.Реалії». Звинувачення у фінансових зловживаннях та дискримінації всередині підрозділів порушують питання про роль чеченського керівництва в цих процесах. Практика поборів у підрозділі характеризує режим у республіці та Росії загалом, зазначають експерти.

42 мільярди на папері?

Від початку війни Росії проти України влада Чечні звітує про гроші, які республіка витратила на вторгнення з рахунків фонду імені Ахмата Кадирова. Основною його діяльністю нібито є благодійність, а існує він на пожертви. За словами голови уряду республіки Магомеда Даудова, станом на грудень 2025 року фонд витратив на забезпечення найманців, відправлених зокрема з «університету спецназу» в Гудермесі, понад 42 млрд рублів.

Таких грошей у фонду немає. Згідно з останнім звітом фонду перед Мін’юстом РФ, у 2024 році він отримав лише 824,8 млн рублів нових надходжень. Весь актив некомерційної організації оцінюється у 2,8 млрд рублів. Якщо через фонд дійсно проводять фінансові операції, пов’язані з війною, як заявляє Даудов, звідки ці гроші – невідомо.

На початку січня Рамзан Кадиров повідомив про відправку чергову групу «добровольців» в Україну. Це не лише жителі Чечні, а й представники інших регіонів Росії, які регулярно скаржаться на дискримінацію у спецназі «Ахмат», побори, вимагання, невиплату обіцяних грошей та неналежне лікування.

Влітку 2022 року кілька чеченських «добровольців», спрямованих на війну проти України, поскаржилися на відмову в лікуванні. Один із них розповів, що раніше отримував пенсію по інвалідності, але її не виплачують уже три місяці. Крім того, бійцям не видали довідки про поранення, які потрібні для отримання виплат, а згодом відмовили у прийомі у військовому госпіталі.

Скарги були адресовані Кадирову. Через два дні авторів висварили в етері республіканського ЧДТРК «Грозний». Даудов тоді заявив, що військовим перед відрядженням «заплатили більше, ніж обіцяли», а їхні претензії спричинені «непоінформованістю». «Добровольці» вибачилися і на камеру відмовилися від претензій.

Трагедією закінчилася історія і з іншою скаргою на адресу Кадирова. На початку січня стало відомо про похорон убитого в Україні Анзора Чергізова. За даними «Комітету інгушської незалежності» (КІН), під час першої війни в Чечні він втік до Казахстану від викрадень і катувань, причиною яких був родинний зв'язок із сім'єю першого президента Ічкерії Джохара Дудаєва. Однак Чергізова видали Росії, де засудили до 22 років колонії.

Частину терміну в’язень відбував у чеченському селі Чернокозово, де підписав колективну скаргу на ім'я Кадирова про важкі умови тримання. Після цього умови стали ще суворішими, а самого засудженого незадовго до звільнення насильно відправили на війну проти України, заявляють активісти.

Чергізов загинув 1 травня 2025 року в Донецькій області. Після цього родині кілька місяців не могли передати тіло для поховання. За непідтвердженими даними, колишній в'язень міг бути вбитий пострілом у спину, родичі вимагають розслідувати обставини його загибелі.

Скарги на «Ахмат»

Про вимагання у спецназі «Ахмат» та махінації з виплатами за поранення заявив і колишній критик голови Чечні Сайд-Хусейн Магомадов. Він погрожував викрити найближчого соратника Кадирова, командира підрозділу Апті Алаудінова, і звернутися до всіх інстанцій, якщо той не поверне незаконно відібрані у нього 300 тисяч рублів. Магомадов закликав Кадирова «зупинити свавілля». Проте скарги блогера досі офіційно не коментували.

На Алаудінова поскаржився і ще один військовий – на відео, яке потрапило в соцмережі, він не називає себе, але стверджує, що виступає від імені бойовиків підконтрольного Росії угруповання «ЛНР», визнаного в Україні терористичним. Він поскаржився Кадирову, що після призначення генерала Алаудінова чеченські бійці б’ють їх і відбирають гроші. Сам Алаудінов спростував це і звинуватив у створенні нібито постановного ролика критика режиму Хасана Халітова.

Про побори та вимагання з боку командирів спецназу «Ахмат», а також про те, що ненавчених жителів республіки насильно відправляють на війну, неодноразово повідомляли і джерела сайту «Кавказ.Реалії». Зокрема, стало відомо, що на війну пішов 19-річний місцевий житель на прізвище Мухадінов; без належної підготовки його відправили на передову. Через два місяці батькам повідомили про його зникнення. Невідома і доля односельця Цимакуєва, який вирушив на війну через скрутне матеріальне становище.

Ще один житель Веденського району, єдиний син у сім'ї, після контузії та поранення в ногу був змушений у найкоротші терміни знайти собі заміну або знову повернутися на війну. За словами його дружини, не знайшовши охочого, він, «кульгаючи», знову вирушив на фронт. Понад пів року цей чоловік, чиє ім'я ми не називаємо з міркувань безпеки, перебуває на території України без можливості приїхати додому.

Дружина військового розповіла редакції, що він скаржився на побори в частині та на відсутність необхідних ліків, як-от аспірин чи антибіотики. Командир нібито заявив йому: «Хочеш у відпустку – внеси 200 тисяч рублів, і щасливої дороги». Жінка зазначила, що чоловік не може погодитися на такі умови: він – єдиний годувальник у сім'ї з трьома дітьми та хворими батьками. Крім того, виплати, які раніше надходили вчасно, тепер регулярно затримуються або приходять частково, іноді обіцяну суму не виплачують зовсім.

Восени минулого року в Москві, Астраханській та Челябінській областях силовики затримали кількох осіб, звинувачених у вимаганні виплат у учасників війни в Україні. Серед затриманих були жителі Чечні та Інгушетії. За версією слідства, вони вербували людей, які мали проблеми з житлом, роботою та законом, а потім оформлювали на себе довіреності, щоб розпоряджатися їхніми банківськими рахунками.

Інший випадок стався у Волгоградській області: уродженці «однієї з республік Північного Кавказу» викрали пораненого учасника війни проти України та вимагали у нього півтора мільйона рублів, які, за їхнім твердженням, він нібито вкрав раніше. Була порушена кримінальна справа, затримали двох осіб.

Попри це, бійці «Ахмата», як заявляє влада, продовжують вирушати в Україну на добровільній основі, «об'єднані однією метою – досягнення перемоги». Чеченські правозахисні організації та джерела сайту «Кавказ.Реалії» стверджують, що жителів республіки викрадають і примушують підписувати контракти на фронт. За їхніми словами, вибір для багатьох був суворим: або підписати контракт, або провести невизначений час у «секретних» тюрмах.

Підрив мотивації

Повідомлення про невиплати та порушення умов служби безпосередньо відбиваються на мотивації бійців, зазначає військовий експерт Давид Шарп. За його словами, ті, хто вже опинився на фронті та зіткнувся з обманом, наприклад, у виплатах за поранення, швидко втрачають довіру до того, що відбувається, і віру в заявлені цілі.

Подібна інформація впливає і на потенційних новобранців, додає співрозмовник. Дізнаючись про такі практики, люди починають сумніватися і побоюватися наслідків. Однак ступінь поширеності цих відомостей оцінити складно, оскільки інформація про побори практично не з’являється в офіційних ЗМІ й циркулює переважно в телеграм-каналах, серед «z-воєнкорів» та на закритих форумах.

Якби всі знали, що обманюють, то й не записувалися б добровольці

«Щоб це сильно впливало, кожен має знати, що його обманюють. Якби всі знали, що обманюють, то й не записувалися б добровольці», – вважає експерт.

Він звертає увагу на те, що, попри подібні повідомлення, потік охочих підписувати контракти не вичерпується, що вказує на фінансову мотивацію значної частини новобранців.

З цього Шарп робить висновок, що інформація про порушення до потенційних бійців або не доходить, або не сприймається як критично значуща. При цьому, підкреслює співрозмовник, навіть падіння мотивації на фронті далеко не завжди дозволяє бійцям відмовитися від участі в бойових діях. Система влаштована так, що людина, опинившись у штурмовому підрозділі або піхоті, часто вже не має вибору.

«Система так працює, що коли вже в неї потрапив, навіть якщо мотивація стає не дуже, то тебе все одно у безлічі випадків поставлять у такі рамки, що ти будеш змушений щось робити», – каже експерт.

Щодо практики повернення російських військових на фронт без відновлення після поранень, Шарп упевнений, що в цих умовах використовуються залякування, погрози кримінальними справами та інші форми примусу. Ці методи дозволяють підтримувати дисципліну, але ціною низької мотивації та боєздатності. Система вибудувана так, що навіть демотивованих людей змушують виконувати мінімальні завдання під страхом покарань, вважає він.

Витратний матеріал

Будь-які практики, пов'язані із затримками виплат, фінансовим тиском або поверненням бійців у стрій без повноцінного відновлення, вкрай негативно позначаються на бойовому дусі

Повідомлення про жорсткі практики та зловживання в окремих підрозділах, зокрема серед «ахматівців», останнім часом лунають дедалі частіше і не виглядають несподіваними, каже Ідріс Чеберло, начальник штабу батальйону імені шейха Мансура, що воює на боці України.

«Будь-які практики, пов'язані із затримками виплат, фінансовим тиском або поверненням бійців у стрій без повноцінного відновлення, вкрай негативно позначаються на бойовому дусі та довірі всередині підрозділів. Солдат має бути впевнений, що до нього ставляться справедливо, що його здоров'я та внесок поважають, а зобов'язання держави чи командування виконуються», – вважає він.

Говорячи про побори та неформальні збори у батальйоні «Ахмат», син експрезидента Ічкерії Анзор Масхадов зазначив, що під час чеченських воєн подібні практики всередині бойових підрозділів опору були немислимими. Це було безпосередньо пов'язано з мотивацією учасників війни: вони чітко розуміли, за що і за кого воюють.

Кадиров хоче убезпечити себе, Путін – утриматися при владі. Вони розуміють, що якщо випустять її, їм доведеться відповідати за свої злочини

«У цьому і є різниця між ними та сьогоднішніми «ахматівцями», точніше путінськими піхотинцями. Ці [«кадировці»] стали на шлях, який у народі називають зрадницьким. Кадиров хоче убезпечити себе, Путін – утриматися при владі. Вони розуміють, що якщо випустять її, їм доведеться відповідати за свої злочини», – пояснив Масхадов.

Він також звернув увагу на принципову відмінність нинішньої ситуації від подій минулих років. Якщо тоді, за його словами, всі чеченські бійці були добровольцями і ніхто не воював за гроші чи з примусу, то сьогодні, на його думку, все виглядає інакше.