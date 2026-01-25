У столиці вже працюють 1300 пунктів допомоги і два великих пункти обігріву – МВС

У столиці вже працюють 1300 пунктів допомоги, також додатково розгортають ще два великих пункти обігріву площею по 700 квадратних метрів, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив в етері телемарафону «Єдині новини», що пункти обігріву ДСНС розташовані між житловими будинками у мікрорайонах Києва, наразі працює 91 такий пункт.





ФОТОГАЛЕРЕЯ: З'їсти гарячої страви та зігрітися: у Києві розгорнули «бограч-станції» (фоторепортаж) У Києві міжнародна благодійна організація World Central Kitchen безкоштовно годує усіх охочих гарячими стравами на понад 40 локаціях













У Києві 17 січня на час надзвичайної ситуації в енергетиці запровадили оновлені правила комендантської години. Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, пункти незламності відтепер можуть працювати цілодобово. Йдеться як про муніципальні локації, так і про заклади відповідального бізнесу, які готові забезпечити тепло, електроживлення, зв’язок, воду і гарячий чай. Водночас у місті посилюють заходи безпеки й патрулювання.

Раніше міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що до пунктів обігріву в Києві та Київській області, а також решті потерпілих від російських ударів та морозної погоди регіонів можна буде потрапити цілодобово – незалежно від комендантської години, яка триває з півночі до 5:00.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

Останнім часом особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачанням склалася в Києві та передмісті, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста, і ситуація є найскладнішою за чотири роки.







