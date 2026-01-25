Доступність посилання

Армія РФ атакувала «Геранями» Чернігівщину, загорівся агар із зерном – влада

Знищений російською армією дім на Чернігівщині. 11 грудня 2025 року
Знищений російською армією дім на Чернігівщині. 11 грудня 2025 року

Протягом доби 24 січня зафіксовано 41 обстріл силами РФ Чернігівщини, пролунало 70 вибухів, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації (ОВА).

Зранку в суботу, 25 січня, сили РФ вдарили дроном по селу в Ніжинському районі, пошкоджені приватні будинки, уточнили у відомстві.

«У селі Чернігівського району по території сільськогосподарського кооперативу було декілька ударів «Геранями». Загорівся ангар для зберігання зерна. Пошкоджені 5 вантажівок», – зазначили в ОВА.

Крім того, за даними місцевої влади, два вибухи пролунали пізно ввечері в Новгороді-Сіверському.

«Удар «Гераней» прийшовся по житловій забудові. Пошкоджені оселі. Зайнялася будівля одного з підприємств» – йдеться у повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

