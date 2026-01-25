Армія РФ атакувала «Геранями» Чернігівщину, загорівся агар із зерном – влада

Протягом доби 24 січня зафіксовано 41 обстріл силами РФ Чернігівщини, пролунало 70 вибухів, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації (ОВА).

Зранку в суботу, 25 січня, сили РФ вдарили дроном по селу в Ніжинському районі, пошкоджені приватні будинки, уточнили у відомстві.

«У селі Чернігівського району по території сільськогосподарського кооперативу було декілька ударів «Геранями». Загорівся ангар для зберігання зерна. Пошкоджені 5 вантажівок», – зазначили в ОВА.

Крім того, за даними місцевої влади, два вибухи пролунали пізно ввечері в Новгороді-Сіверському.

«Удар «Гераней» прийшовся по житловій забудові. Пошкоджені оселі. Зайнялася будівля одного з підприємств» – йдеться у повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.