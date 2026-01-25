Доступність посилання

Зеленський розповів, скільки ракет, дронів і КАБів запустила РФ по Україні протягом тижня

Зеленський підкреслив, що кожен масований удар Росії може стати руйнівним

Протягом тижня сили РФ атакували Україну більш як 1700 ударними дронами, 1380 КАБами та 69 ракетами різних типів; під прицілом - енергетика, критична інфраструктура, житлові будинки, повідомив глава держави Володимир Зеленський.

«Головні мішені, куди бʼє Росія зараз, – наша енергетика, критична інфраструктура, житлові будинки. Лише за цей тиждень росіяни випустили понад 1700 ударних дронів, більш ніж 1380 керованих авіаційних бомб та 69 ракет різних типів», – йдеться у повідомленні.

Зеленський підкреслив, що кожен масований удар Росії може стати руйнівним. Тому Україна потребує ракет до систем ППО, над чим спільно з Америкою та Європою продовжує працювати.

У ніч на 24 січня російські війська здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети. Руйнування і пошкодження зафіксували одразу в 5 районах столиці. Відомо про одну загиблу людину і четверо постраждалих.

Також РФ атакувала Харків безпілотниками, мер міста каже про 19 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

