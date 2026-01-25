Зеленський розповів, скільки ракет, дронів і КАБів запустила РФ по Україні протягом тижня

Протягом тижня сили РФ атакували Україну більш як 1700 ударними дронами, 1380 КАБами та 69 ракетами різних типів; під прицілом - енергетика, критична інфраструктура, житлові будинки, повідомив глава держави Володимир Зеленський.

«Головні мішені, куди бʼє Росія зараз, – наша енергетика, критична інфраструктура, житлові будинки. Лише за цей тиждень росіяни випустили понад 1700 ударних дронів, більш ніж 1380 керованих авіаційних бомб та 69 ракет різних типів», – йдеться у повідомленні.

Зеленський підкреслив, що кожен масований удар Росії може стати руйнівним. Тому Україна потребує ракет до систем ППО, над чим спільно з Америкою та Європою продовжує працювати.

У ніч на 24 січня російські війська здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети. Руйнування і пошкодження зафіксували одразу в 5 районах столиці. Відомо про одну загиблу людину і четверо постраждалих.

Також РФ атакувала Харків безпілотниками, мер міста каже про 19 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.