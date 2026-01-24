На Київщині через атаки РФ пошкодження є у трьох районах, постраждали четверо людей – ОВА

На Київщині повітряні тривоги лунають протягом дня, пошкодження через російські атаки зафіксовані у трьох районах області, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Він нагадав, що через нічну атаку РФ в області постраждали четверо людей – жінка 1994 року народження отримала порізи ноги, чоловік 1988 року народження та жінка 1983 року народження зазнали незначних порізів, а жінку 1996 року народження з діагнозом закрита черепно-мозкова травма госпіталізували до лікарні.

За його словами, у Броварському районі пошкоджені 22 об’єкти, з них 15 приватних житлових будинків, у Бориспільському районі пошкоджені два приватні житлові будинки, а у Вишгородському районі пошкоджена будівля закладу культури.

У ніч на 24 січня російські війська здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети. Руйнування і пошкодження зафіксували одразу в 5 районах столиці. Відомо про одну загиблу людину і четверо постраждалих.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 24 січня ППО знешкодила 15 ракет і 357 дронів. Українські військові зафіксували влучання 2 ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.