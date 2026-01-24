Терехов: армія РФ вдарила по Харкову дронами, 19 постраждалих

У ніч проти 24 січня Росія атакувала Харків безпілотниками, повідомив мер міста Ігор Терехов.

За словами місцевого чиновника, РФ атакувала місто 25 безпілотниками майже дві з половиною години.

«У м. Харків постраждали 19 людей, серед них – 12-річний хлопчик. У сел. Прудянка Дергачівської громади загинули 70-річний чоловік та 58-річна жінка, також постраждали дві 65-річні, 59-річна та 68-річна жінки; у сел. Сподобівка Шевченківської громади постраждав 26-річний чоловік», – повідомив голова ОВА.

Синєгубов каже, що РФ атакувала БПЛА Індустріальний і Немишлянський райони.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.