З'їсти гарячої страви та зігрітися: у Києві розгорнули «бограч-станції» (фоторепортаж)

У Києві міжнародна благодійна організація World Central Kitchen безкоштовно годує усіх охочих гарячими стравами на понад 40 локаціях

Від 15 січня міжнародна благодійна організація World Central Kitchen почала розгортати в Києві «бограч-станції». Це пункти, де на тлі надзвичайної ситуації з елекропостачанням у столиці через російські обстріли, та сильних морозів, роздають гарячі страви. Як це працює, можете побачити у фоторепортажі Радіо Свобода.


1 Черга починає формуватися перш ніж волонтери відкриють локацію. Люди приходять завчасно ‒ з термосами, пластиковими контейнерами, іноді з дітьми
2 Від 15 січня міжнародна гуманітарна організація World Central Kitchen розгорнула в Києві так звані «бограч-станції» ‒ пункти роздачі гарячої їжі для жителів міста, які через російські обстріли залишилися без стабільного електропостачання та опалення
3 У Києві організація безкоштовно годує усіх охочих гарячими стравами на понад 40 локаціях
4 Від 15 січня у Києві видали понад 20 тисяч порцій їжі
5 Кияни стоять у черзі за гарячою їжею від World Central Kitchen під час перебоїв з електропостачанням і опаленням
6 Жителі Києва приходять по гарячу їжу з термосами та пластиковими ємностями
7 Поруч у мобільному пункті обігріву ДСНС люди можуть зігрітися, випити чаю і зарядити гаджети
8 World Central Kitchen (WCK) активно працює в Києві та по всій Україні з початку повномасштабного вторгнення, надаючи продовольчу допомогу у формі гарячих страв та продуктових наборів, співпрацюючи з місцевими ресторанами та фондами, щоб підтримувати ВПО, маломобільних людей та жителів деокупованих територій, забезпечуючи їх їжею. Організація надала 293 млн порцій їжі з початку повномасштабного вторгнення
9 Волонтери та кухарі World Central Kitchen готують прості гарячі страви ‒ супи, каші, гарячі напої. За словами представників організації, щодня у Києві роздають тисячі порцій їжі. Для цього WCK співпрацює з місцевими ресторанами та закладами харчування
10 Поїсти гарячі страви люди можуть поруч у палатці ДСНС
11 ДСНС розгорнула в Києві мобільні пункти обігріву, особливо на Лівому березі. Тут можна зігрітися, випити чаю, зарядити телефони та отримати допомогу під час відключень світла й опалення. Наразі у столиці працює понад 90 наметів, де чергують підрозділи ДСНС з Києва та інших регіонів
12 Люди йдуть з увімкненим ліхтарем в Деснянському районі Києва
14 Кавʼярня, яка працює на генераторі, серед темних багатоповерхівок в Деснянському районі Києві
Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

