Від 15 січня міжнародна благодійна організація World Central Kitchen почала розгортати в Києві «бограч-станції». Це пункти, де на тлі надзвичайної ситуації з елекропостачанням у столиці через російські обстріли, та сильних морозів, роздають гарячі страви. Як це працює, можете побачити у фоторепортажі Радіо Свобода.
З'їсти гарячої страви та зігрітися: у Києві розгорнули «бограч-станції» (фоторепортаж)
У Києві міжнародна благодійна організація World Central Kitchen безкоштовно годує усіх охочих гарячими стравами на понад 40 локаціях
Форум