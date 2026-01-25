8 World Central Kitchen (WCK) активно працює в Києві та по всій Україні з початку повномасштабного вторгнення, надаючи продовольчу допомогу у формі гарячих страв та продуктових наборів, співпрацюючи з місцевими ресторанами та фондами, щоб підтримувати ВПО, маломобільних людей та жителів деокупованих територій, забезпечуючи їх їжею. Організація надала 293 млн порцій їжі з початку повномасштабного вторгнення

