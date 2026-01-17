У Києві запровадили оновлені правила комендантської години: Ткаченко розповів, що зміниться

У Києві запровадили оновлені правила комендантської години, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Тимур Ткаченко.

За його словами, під час комендантської години тепер дозволено:

пішки або приватним транспортом, у тому числі таксі, прямувати до пунктів незламності або додому,

це стосується й випадків, коли люди повертаються з поїздів, що прибули із запізненням у нічний час.

«Комендантська година не скасовується, але з’являються необхідні винятки для людей», – зазначив Ткаченко.

Ткаченко уточнив, що пункти незламності відтепер можуть працювати цілодобово. Йдеться як про муніципальні локації, так і про заклади відповідального бізнесу, які готові забезпечити тепло, електроживлення, зв’язок, воду та гарячий чай. Водночас у місті посилюють заходи безпеки та патрулювання.

Під час пересування у нічний час необхідно мати при собі:

документ, що посвідчує особу,

військовозобов’язаним – військово-облікові документи.

«Безпека залишається пріоритетом, усі рішення реалізуються під контролем сил безпеки», – наголошують у міській владі.

Раніше міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що до пунктів обігріву в Києві та Київській області, а також решті потерпілих від російських ударів та морозної погоди регіонів можна буде потрапити цілодобово – незалежно від комендантської години, яка триває з півночі до 5:00.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

Останнім часом особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачанням склалася в Києві та передмісті, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста, і ситуація є найскладнішою за чотири роки.