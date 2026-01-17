Терехов: Росія вдруге за день вдарила по Харкову, пошкоджена критична інфраструктура

Сили РФ ввечері 17 січня вкотре завдали удару по Харкову, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Зафіксовано влучання ворожого дрону «Молнія» у нежитлову будівлю Слобідського району. Наразі - без загиблих та постраждалих», – зазначив міський голова.

Згодом Терехов уточнив, що трапився ще один «приліт» у Слобідському районі – дрон вдарив по об’єкту критичної інфраструктури.

Після завданого вдень 17 січня російськими військовими удару по об’єкту критичної інфраструктури в Індустріальному районі Харкова «пошкодження дуже значні», повідомив мер прифронтового міста Ігор Терехов.

«Це не той випадок, коли «трохи підлатали й поїхали далі». Мова про серйозні удари по системі, яка тримає місто в теплі й зі світлом. З кожним таким обстрілом централізована подача тепла та електрики дається все важче. Бо енергетика зараз у дуже важкому стані: резерви – не безкінечні, навантаження – пікове, а будь-яке нове пошкодження одразу «з’їдає» можливості для стабілізації», – написав міський голова Харкова.

Терехов додав, що критична інфраструктура «постійно працює на межі, і будь-який наступний удар може означати, що утримувати стабільну подачу стане ще складніше».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



