Терехов: Росія вдруге за день вдарила по Харкову, пошкоджена критична інфраструктура

Наслідки атаки РФ по Харкову 11 січня 2025 року
Сили РФ ввечері 17 січня вкотре завдали удару по Харкову, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Зафіксовано влучання ворожого дрону «Молнія» у нежитлову будівлю Слобідського району. Наразі - без загиблих та постраждалих», – зазначив міський голова.

Згодом Терехов уточнив, що трапився ще один «приліт» у Слобідському районі – дрон вдарив по об’єкту критичної інфраструктури.

Після завданого вдень 17 січня російськими військовими удару по об’єкту критичної інфраструктури в Індустріальному районі Харкова «пошкодження дуже значні», повідомив мер прифронтового міста Ігор Терехов.

«Це не той випадок, коли «трохи підлатали й поїхали далі». Мова про серйозні удари по системі, яка тримає місто в теплі й зі світлом. З кожним таким обстрілом централізована подача тепла та електрики дається все важче. Бо енергетика зараз у дуже важкому стані: резерви – не безкінечні, навантаження – пікове, а будь-яке нове пошкодження одразу «з’їдає» можливості для стабілізації», – написав міський голова Харкова.

Терехов додав, що критична інфраструктура «постійно працює на межі, і будь-який наступний удар може означати, що утримувати стабільну подачу стане ще складніше».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


