РВА: сили РФ вдарили «Молнією» по Семенівці на Чернігівщині, четверо постраждалих

Сили РФ атакували ударним дроном житлову забудову Семенівки Чернігівської області, повідомив голова Новгород-Сіверської районної військової адміністрації (РВА) Олександр Селіверстов.

«Близько опівдні 17 січня ворог атакував житлову забудову Семенівки ударним БПЛА типу «Молнія». Дрон влучив у будинок місцевої мешканки. На допомогу прибули правоохоронці. Під час їхнього перебування на місці події відбулася повторна атака, внаслідок якої зазнали травм троє поліцейських та 59-річна господиня оселі», – наголосив місцевий чиновник.

За його словами, усіх постраждалих доправили до медичного закладу, їм надається допомога. У будинку внаслідок обстрілу пошкоджено дах, фасад, вікна та паркан.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.