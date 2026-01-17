Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

РВА: сили РФ вдарили «Молнією» по Семенівці на Чернігівщині, четверо постраждалих

Знищений російською армією дім на Чернігівщині. 11 грудня 2025 року
Знищений російською армією дім на Чернігівщині. 11 грудня 2025 року

Сили РФ атакували ударним дроном житлову забудову Семенівки Чернігівської області, повідомив голова Новгород-Сіверської районної військової адміністрації (РВА) Олександр Селіверстов.

«Близько опівдні 17 січня ворог атакував житлову забудову Семенівки ударним БПЛА типу «Молнія». Дрон влучив у будинок місцевої мешканки. На допомогу прибули правоохоронці. Під час їхнього перебування на місці події відбулася повторна атака, внаслідок якої зазнали травм троє поліцейських та 59-річна господиня оселі», – наголосив місцевий чиновник.

За його словами, усіх постраждалих доправили до медичного закладу, їм надається допомога. У будинку внаслідок обстрілу пошкоджено дах, фасад, вікна та паркан.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG