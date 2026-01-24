Топлять сніг на багатті у бочках. Як окупований Донецьк зимує без води

В окупованих Донецьку, Зугресі та Макіївці, де четвертий рік відсутнє регулярне водопостачання, подорожчала питна вода з бочок і автоматів – єдиних «демократичних» джерел отримання її населенням. Це сталося після того, як керівник окупаційної адміністрації Росії в Донецьку Денис Пушилін наказував установити фіксовану ціну на таку воду. У деяких автоматах вода закінчилася або замерзла – тож місцеві гріють бочки буржуйками і топлять сніг, щоб мати хоч якусь воду.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповідають, як окуповані Росією міста Донеччини зимують без води, котра зникла тут після початку російського повномасштабного вторгнення.

Під «соціальною водою» російська влада має на увазі воду на розлив (з автоматів або цистерн) із фіксованою ціною, яку декларували як «соціально допустиму». Зараз це основне джерело питної води для донеччан.

30 грудня окупаційна адміністрація Донецька встановила «граничний рівень роздрібних цін» на цю воду: на ту, яку фільтрують з водопроводу – 3,5 рубля за літр; на ту, яку видобувають окремо й привозять на продаж – 4,5 рубля за літр.

Середньобанківський курс 23 січня становив 30 гривень за 100 російських рублів.

Але уже через кілька днів у місцевих пабліках з’явилися фото цінників з низки торгових точок Донецька та інших міст, де продають воду на розлив: ціна там – до 5 рублів за літр. У деяких автоматах, де вода залишилася по 3,5 рубля, висять таблички про її відсутність.

«Незрозуміло що, але точно не вода»: з-під крана пити не можна, визнає російська лабораторія

Якість води з-під кранів у Будьонівському, Калінінському та Ленінському районах Донецька не відповідає російським нормам, свідчать результати досліджень російської лабораторії РКПК «ДОВОД».

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко написав у своєму каналі, що причиною цього є забір шахтної води без належної фільтрації.

Тож розливна вода на окупованій частині Донеччини – єдина відносно безпечна для пиття, приготування їжі, дитячого харчування. Саме тому будь-яке подорожчання, зникнення або обмеження б’є по базових потребах людей.

Фабрична бутильована вода в магазинах коштує значно дорожче, і для щоденного споживання багатьом вона не по кишені. Іноді її безкоштовно розвозять по домівках і закладах місцеві волонтери, про що виходять піар-сюжети на російському ТБ.

Нещодавно на «Россия-1» вийшов сюжет про «цінний груз» (бутильовану воду), який привозять у донецькі медичні заклади. У кадрі журналістка наголошує, що таку воду не можна придбати у магазині – і показує пляшки із етикеткою «Сила Донбасса». Наголошує: це льодовикова вода, яку добули в Карачаєво-Черкеській Республіці.

«В автоматах із продажу води нам обіцяли по 3,50 [рублі за літр]. Але, як я розумію, акція закінчилася, тому потихеньку почали підвищувати вартість за літр. У нас виходить, проблеми з водою вирішилися, так? Виходить, що в нас? Інфляція, нестача води, невирішене питання з водою і тихе, таке «штильне» підвищення цін на життєво важливий продукт», – жаліється в одному з телеграм-каналів місцева жителька.

У соцмережах серед місцевих поширюються припущення, що підприємства з розливу води належать керівнику угрупування «ДНР» Денису Пушиліну та його наближеним.

«Окремий рівень цинізму – виробник. Завод «Лагуна», який розливає цю воду, напряму пов’язують із Пушиліним. Спочатку в місті вбивають нормальне водопостачання. Потім продають людям «соціальний» сурогат за завищеною ціною, бо вибору в них просто немає», – зазначає Петро Андоющенко.

Обігрівають бочки буржуйками і топлять сніг: як жителі Донеччини добувають воду

«Сині бочки, які стоять на вулиці, замерзають, і воду в них не возять. Це фізика», – розповідає президент «Маріупольського телебачення» (2019 – 2023) Микола Осиченко.

Місцеві обігрівають такі ємності з водою буржуйками:

А в місцевих телеграм-пабліках з’явилося відео з Макіївки, де зняли крани з бочок, щоб вони не замерзли. Вода, яка залишилася всередині, витікає прямо на сніг.

«Аби не замерзали крани у бочках з водою – крани зняли. Правда тепер є певні питання з водою. Проте, на «замерзлий кран» вже точно не поскаржитись», – відреагував керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

А відео, як жителі Моспиного утеплюють вуличні ємності з водою і відігрівають крани, в місцевих пабліках подають як «еталон злагодженої колективної роботи».

На камеру мешканці розповідають про дружність сусідів, які допомагають забезпечити один одного водою, але не говорять саму проблему браку води.

Щоб забезпечити себе водою, жителі Донеччини змушені збирати і топити сніг.

Після блекауту, який почався на окупованих територіях 18 січня, водна криза загострилася. У Маріуполі через пошкодження інфраструктури та перебої з електропостачанням скасували навіть погодинні графіки подачі води. А в Єнакієвому, Юнокомунарівську, Вуглегірську та навколишніх селищах водопостачання зупинилося повністю через аварійне знеструмлення фільтрувальних станцій.

Попри попередні обіцянки окупаційної влади покращити ситуацію, стан водозабезпечення лише погіршується, пишуть в місцевих-телеграм каналах.

Зараз у телеграм-каналах ширяться чутки, нібито воду для підприємств будуть подавати раз на 4 дні по 2,5 години, а для населення – раз на 5 днів по 1,5 години.

Микола Осиченко додає, що, за словами окупаційних адміністрацій, у Маріуполі вже збудували систему перекидання води з Павлопільського у Старокримське водосховище. Але ці розповіді про відновлення водопостачання нічого не змінили для людей.

«Не знаю, кому від цього стало легше, бо в тих районах, де води не було, її так і немає. У тих, де вона була частіше, вона так само частіше й є. Тобто нічого не змінилося. Таке враження, що воду просто запустили «на камеру», так само, як і «на камеру» відкрили драматичний театр. Там суцільне шоу», – каже Осиченко.

На Донбасі буде водогін? Тепер це контролює Путін

Тим часом президент Росії Володимир Путін попросив свого віцепрем’єра Марата Хуснулліна провести детальний аналіз ситуації з водопостачанням на території угруповання «ДНР». Хуснуллін має проаналізувати, що доцільніше – ремонтувати наявний водогін чи будувати новий проєкт.

Як повідомляє «РИА Новости», за словами Путіна, ремонт старого водогону може коштувати приблизно стільки ж, скільки будівництво нового, тому це питання потребує ретельного вивчення.

Звідки тягнути воду – незрозуміло

Російські плани водопостачання Донбасу є нереалістичними, каже Микола Осиченко. За його словами, проблема – в дефіциті водних ресурсів. Навіть у межах Росії бракує води, і окуповані території стають для РФ тягарем.

«Путін заявив, що недоцільно ремонтувати наявний водогін, маючи на увазі канал «Сіверський Донець – Донбас». Це й так було зрозуміло всім: значно дешевше збудувати новий. Але постає велике питання – звідки брати воду для нового водогону? Можна збудувати хоч десять водогонів, але де взяти воду? Адже наявна нитка водогону «Дон – Донбас» бере воду з річки Дон. Із цієї річки воду споживають щонайменше шість великих міст Росії – Ростов, Таганрог та інші. Згодом рівень води в Дону почав знижуватися, і росіяни кажуть: «Зачекайте, ми не хочемо віддавати воду цим новим територіям». Звідки її тягнути– незрозуміло», – пояснює Микола Осиченко.

