Міненерго повідомляє про знеструмлення в деяких областях України через обстріли і негоду

Київ під час екстрених вимкнень світла, січень 2026 року
Київ під час екстрених вимкнень світла, січень 2026 року

Міністерство енергетики України повідомляє, що внаслідок нічних російських обстрілів енергетичної інфраструктури 26 січня знеструмлені споживачі на Харківщині й Донеччині. Там тривають аварійно-відновлювальні роботи.

«У Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуація залишається складною, діють екстрені відключення. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі», – йдеться в повідомленні.

Водночас у ДТЕК зазначили, що в Київській області вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням і повернутися до графіків, хоч ситуація «залишається складною й може змінюватися».

Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов повідомив, що в усіх областях України застосовуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу.

«У кількох регіонах вимушено застосовуються аварійні відключення. Головною причиною вимушених відключень є наслідки масованих обстрілів електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії. Довгостроково знеструмленими залишаються споживачі у прифронтових і прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями», – повідомив він.

За даними Міненерго, через несприятливі погодні умови знеструмленні населенні пункти у Київській і Тернопільській областях, ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

