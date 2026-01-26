Міненерго повідомляє про знеструмлення в деяких областях України через обстріли і негоду

Міністерство енергетики України повідомляє, що внаслідок нічних російських обстрілів енергетичної інфраструктури 26 січня знеструмлені споживачі на Харківщині й Донеччині. Там тривають аварійно-відновлювальні роботи.

«У Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуація залишається складною, діють екстрені відключення. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі», – йдеться в повідомленні.

Водночас у ДТЕК зазначили, що в Київській області вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням і повернутися до графіків, хоч ситуація «залишається складною й може змінюватися».

Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов повідомив, що в усіх областях України застосовуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу.

«У кількох регіонах вимушено застосовуються аварійні відключення. Головною причиною вимушених відключень є наслідки масованих обстрілів електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії. Довгостроково знеструмленими залишаються споживачі у прифронтових і прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями», – повідомив він.

За даними Міненерго, через несприятливі погодні умови знеструмленні населенні пункти у Київській і Тернопільській областях, ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.